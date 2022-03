Mercato OM : L’aveu de Payet sur l’enchainement des matches…

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Dimitri Payet a évoqué son âge, il aura bientôt 35 ans. Le meneur de jeu reconnait qu’il ressent le poids des années quand l’OM doit enchainer des matches tous les 3 jours…

Le choix, le sélectionneur l’a — Payet

A lire : OM : Payet répond aux critiques de Di Meco

« Mon âge dans le vestiaire marseillais ? Pas souvent, mais je le sens, notamment durant les semaines à trois matches où je vois bien que je n’ai plus les jambes de mes 20 ans. Si je veux durer, il va falloir que je m’adapte. Mais le plus important, c’est l’envie et ça, je n’en manque pas. Après, j’ai toujours été proche des jeunes et selon eux, je suis le chambreur de l’équipe. Je suis bien avec tout le monde. Honnêtement, la différence d’âge ne se fait pas sentir, hormis peut-être le week-end ou lors des jours de repos. Un va à Paris, l’autre à Barcelone, et ben moi je vais voir les matches de mes petits ! (Il sourit.) À partir du moment où je pense que je peux encore avoir un niveau de jeu international, ça restera toujours dans un coin de ma tête. Mais on a une sélection extraordinaire avec, dans mon domaine offensif, des joueurs incroyables. Le choix, le sélectionneur l’a. Je ne me mets plus de pression avec ça, ce ne serait que du bonus. » Dimitri Payet – source : L’Equipe (04/03/2022)

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien attaquant du PSG Nicolas Anelka a jugé les performances du meneur de jeu marseillais ainsi que la carrière de ce dernier.

A LIRE AUSSI : Mercato : Edouard Mendy confie, « j’aurais kiffé être le gardien numéro un de l’OM, mais… »

On sait ce qu’il sait faire, mais on sait qu’il peut avoir des coups de mou. – Nicolas Anelka

« Il a fait sa carrière et il a fait une bonne carrière. On est obligé d’accepter ce qu’il a fait. Il a 34 ans. Payet est un super joueur capable de faire basculer un match. Il peut tout faire, mais c’est vrai qu’il est irrégulier. On sait ce qu’il sait faire, mais on sait qu’il peut avoir des coups de mou. Cela représente le joueur et il en est conscient. Pareil avec ses problèmes de poids. Ce n’est pas pro d’arriver avec des kilos en trop. Il en est conscient. Là où c’est difficile pour lui, c’est qu’il a beaucoup de pression sur lui à Marseille, car le jeu passe par lui. Ce serait bien que quelqu’un prenne la relève. Il n’est pas aidé ». Nicolas Anelka – Source: RMC Sport 02/02/2022