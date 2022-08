Mercato OM : « La direction doit se montrer ferme avec Caleta-Car, sinon… »

Franck Conte est revenu hier pour FC Marseille sur le possible retour de Caleta-Car dans le onze titulaire contre Nice ce dimanche. S’il comprend la nécessité sportive de rappeler le croate, il estime que la direction doit se montrer ferme avec lui.

En fin de contrat en juin 2023, Duje Caleta-Car a été placé sur la liste de transferts par la direction qui essaie désespérément de lui trouver une porte de sortie. Pablo Longoria avait expliqué qu’aucun joueurs marseillais ne partirait libre. Pourtant, le croate pourrait faire son retour dans le onze de Tudor à l’occasion du déplacement à Nice ce dimanche. Si aucune offre n’arrive avant la fin du mercato pour le défenseur de 25 ans, ce dernier pourrait partir sans aucune indemnité de transfert l’été prochain. Pour l’artiste Franck Conte, la direction olympienne doit se montrer plus ferme avec ses joueurs et notamment avec Duje Caleta-Car. Selon lui, Pablo Longoria ne peut pas faire machine arrière et doit aller aux bous de ses idées même si pour ça il doit écarter l’ancien défenseur de Salzbourg.

Longoria doit faire passer un message – Franck Conte

» Ça me paraitrait bizarre que Caleta-Car revienne. La direction ne peux pas dire il y a 15 jours qu’aucun joueurs de l’OM ne quittera le club libre et refaire jouer Caleta-Car comme si de rien n’était. Je suis d’accord sur le fait qu’on aurait besoin de lui en ce moment mais il faut que la direction se tiennent à ce qu’elle a dit. Sportivement je préfère l’avoir sur le terrain mais par rapport au message que tu veux faire passer, ce n’est pas bon. Tu viens de recruter Bailly, tu peux le faire jouer. Selon moi, la direction doit se montrer ferme. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (25/08/2022)

