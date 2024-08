Mercato OM : La raison pour laquelle Aubemayang a rejoint l’Arabie Saoudite

Après une carrière dans les plus grand club européen, Aubameyang tente un nouveau défi en Arabie Saoudite. Il a pu s’exprimer sur ses choix et ses attentes de Bein Sports.

Transféré cet été de l’OM à Al-Qadsiah pour 9 millions d’euros, le meilleur buteur de l’histoire de l’Europa League a pu s’exprimer au micro de Bein Sports concernant sa carrière en Europe et son choix de rejoindre l’Arabie Saoudite. « Oui je pense sue j’avais tout fait en Europe, j’ai fait le tour du monde avec plusieurs équipes et je pense qu’il était temps pour moi d’essayer quelque chose de différent. Et je pense que c’est un très bon projet parce que je peux apporter mon expérience aux jeunes et à tout le monde ici. Je vais essayer d’améliorer l’équipe, et nous allons essayer de grandir en tant que groupe, en tant que famille. C’est ce qui m’a le plus plu lorsque nous avons parlé du projet »

« Je suis très excité »

L’attaquant gabonais poursuit : « Oui c’est sûr je suis très excité, très excité. Vous savez il y a de très bon attaquant ici. Je pense à Mitrovic, Mané, Cristiano Ronaldo, et je pense que ce sera très difficile. Mais évidemment comme je l’ai dit, je suis très excité, j’ai hâte de commencer et j’espère que je pourrai me battre avec eux ».

