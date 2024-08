Mercato OM : la fin du mercato dépend des lofteurs

Selon L’Équipe, les lofteurs auraient tous eu des propositions plus intéressantes financièrement que leur situation actuelle à Marseille, à l’exception de Pol Lirola. Le club souhaite recruter de nouveaux joueurs. Le loft doit donc se vider rapidement pour faire rentrer des liquidités.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille s’impatientent. Jordan Veretout, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Ulisses Garcia et Azzedine Ounahi auraient reçu des propositions alléchantes.

Le loft ne désemplit pas

🚨 Les joueurs du « loft » se sont mis en tête de prendre leur décision le plus tard possible. Certains se disent même prêts à aller au bout de leur contrat sans laisser la moindre indemnité de transfert à l'OM et en touchant une prime à la signature l'été prochain. (RMC)

Selon les informations de L’Équipe, l’OM perd patience. Et pour cause, le loft tardent à se vider ce qui bloque la fin du recrutement marseillais. Et pourtant les joueurs indésirables auraient reçu des offres concrètes, à l’exception de Pol Lirola. « Ils ont tous eu des propositions financières plus intéressantes que les conditions qu’ils ont à Marseille », indique le club au journal sportif. Selon RMC, certains se disent même prêts à aller au bout de leur contrat sans laisser la moindre indemnité de transfert à l’OM.

Les lofteurs bloquent le mercato

Le mercato estival se termine dans 9 jours, et l’OM a besoin de liquidités pour finaliser son recrutement. Après Jonathan Rowe (Norwich City) qui passera sa visite médicale aujourd’hui à Marseille, le club olympien vise notamment Neal Maupay (Everton), ou encore Kiliann Sildillia (Fribourg), dont le dossier a été mis de côté pour l’instant.

