Mercato OM: la réaction amusante de Gouiri quand il apprend la probable arrivée de Bennacer !

Lors de sa conférence de presse de présentation en tant que nouvel attaquant de l’OM, Amine Gouiri a appris, en direct, la probable arrivée de son compatriote Ismaël Bennacer en provenance du Milan AC.

L’information a été dévoilée par notre journaliste Rayane Benmokrane, et Gouiri, visiblement surpris, n’a pas tardé à réagir. “Bennacer ? Vous me l’apprenez. Il reste quelques heures non ? On verra ce qu’il va se passer, mais on serait ravi de l’accueillir, » a déclaré l’attaquant marseillais.

🎙️ »L’arrivée de Bennacer ? Vous me l’apprenez »#Gouiri : « C’est très particulier, j’ai connu le Vélodrome comme adversaire, là en tant que joueur de l’OM, surtout lors d’un Olympico. Le match a montré l’ambiance du Vélodrome. (…) C’était la folie, les supporters étaient… pic.twitter.com/jr47ryaDz4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 3, 2025

La probable arrivée de Bennacer, milieu de terrain de qualité et international algérien, viendrait renforcer un OM déjà ambitieux. Son arrivée pourrait offrir une belle complémentarité avec Gouiri dans le projet sportif du club, en ajoutant un joueur au profil technique et créatif.

Gouiri a aussi ajouté qu’il serait « ravi » d’accueillir Bennacer, soulignant la bonne entente entre les joueurs algériens. Si l’accord se concrétise avant la clôture du mercato hivernal, ce transfert pourrait marquer un tournant pour l’OM, qui continue d’aspirer à renforcer son effectif dans l’optique de la deuxième partie de saison et cela va valider le départ d’Ismaël Koné vers Rennes.

🇩🇿⚪️🔵#Gouiri : « Je peux jouer partout sur le front de l’attaque » #OM pic.twitter.com/PXr4VqdKgC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 3, 2025