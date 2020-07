Mercato OM : La rumeur en bois du jour, un gardien à 20M€…

Comme annoncé hier soir, Pape Gueye (21 ans) pourrait être la première recrue du mercato estival de l’Olympique de Marseille. D’autres rumeurs bien plus improbables continuent de circuler du côté de l’OM. A en croire des informations en provenance d’Italie le club marseillais s’intéresserait au gardien de l’AS Roma, Pau Lopez (25 ans)

L’Olympique de Marseille pourrait officialiser la signature du milieu de terrain Pape Gueye dans les heures à venir. Le mercato marseillais pourrait ainsi enfin s’accélérer. Une rumeur plus qu’improbable nous arrive d’Italie. Selon les informations du site calciomercato.com l’OM s’intéresserait au gardien de l’AS Roma Pau Lopez (25 ans). Arrivé en 2019 pour 30 millions d’euros, l’international espagnol pourrait ainsi déjà mettre un terme à son aventure chez les giallorossi. Le club de la capitale italienne estime sa valeur actuelle autour de 23 millions d ‘euros. Ce dernier souffre d’une micro-fracture du poignet gauche depuis le 13 mai dernier.

A lire aussi : Mercato OM : Des poursuites judiciaires à venir ?

Mandanda pourrait prolonger

Quoi qu’il en soit, vu la situation économique actuelle de l’Olympique de Marseille, on imagine mal le club olympien mettre du telle somme sur un gardien de but. D’autant que Steve Mandanda (35 ans) sort d’une saison exceptionnelle et qu’il pourrait prolonger son contrat. Yohann Pelé a également signé un nouveau bail d’une saison supplémentaire. Dans ce cadre l’hypothèse d’une arrivée de Pau Lopez à Marseille semble donc hautement improbable.