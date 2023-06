Mercato OM : La somme astronomique réclamée pour ce numéro 9 !

A la recherche d’un attaquant, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Folarin Balogun. The Sun explique en ce début de semaine qu’Arsenal réclame une énorme somme pour le laisser filer !

Le recrutement de l’Olympique de Marseille n’a pas encore débuté ! Seul Marcelino, le coach, a été annoncé par le club il y a quelques jours. Il faudra cependant se renforcer à plusieurs postes, dont celui d’attaquant où un gros point d’interrogation plane au dessus de la tête de Vitinha et de l’avenir d’Alexis Sanchez.

Pablo Longoria a donc coché plusieurs noms à ce poste. Ces dernières heures, la rumeur Mehdi Taremi a été lancée au Portugal. Bien avant l’attaquant du FC Porto, le président marseillais observe Folarin Balogun. Le joueur d’Arsenal qui a été prêté au Stade de Reims cette saison a réalisé de très belles performances.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Kondogbia (probable) première recrue… et ensuite ?

Les Gunners ne seraient pas prêts à le laisser partir pour moins de 40 millions d’euros d’après les informations de The Sun. Une énorme somme qui risque de rebuter Pablo Longoria dans sa quête d’un nouvel attaquant. D’autres clubs apprécient son profil comme l’AC Milan, l’Inter Milan, le RB Leipzig et le LOSC.

Folarin Balogun scored his first goal for USMNT overnight. ✨🇺🇸 #USMNT

On his future says: “I definitely won’t go on loan again — then I’m not sure what’s going to happen”, Balogun added. #AFC

Meeting will take place between his agents and Arsenal to decide his future soon. pic.twitter.com/fxivluuGaj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023