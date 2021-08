Mercato OM : L’agent de Benedetto pousse pour le faire partir !

Après avoir déjà eu des touches il y a plusieurs semaines, Darío Benedetto pourrait se diriger du côté d’Elche la saison prochaine. Son agent pousserait pour que l’attaquant argentin rejoigne le club espagnol. Affaire à suivre…

Tout semble s’accélérer ces derniers jours. Darío Benedetto pourrait être le premier joueur olympien à plier bagages cet été. En effet, de nombreuses rumeurs l’envoient loin de Marseille ces derniers jours. Après avoir décliné l’offre de São Paulo, l’attaquant argentin susciterait toujours l’intérêt de l’Atlético Mineiro ainsi que du Besiktas. Arrivé à l’Olympique de Marseille il y a deux saisons, en provenance de Boca Juniors pour un montant de 14 millions d’euros, Darío Benedetto n’entrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Malgré une bonne préparation estivale, où l’attaquant argentin a inscrit 3 buts en 7 rencontres, le technicien argentin ne semble pas disposé à lui donner sa chance cette saison. En effet, Arkadiusz Milik lui donne totale satisfaction depuis son arrivée à l’OM l’hiver dernier. Sauf retournement de situation, Darío Benedetto devrait donc partir. En interne, son agent s’activerait pour lui trouver une porte de sortie.

El Elche mete el fichaje de Benedetto en el ‘micro’ https://t.co/f5HiSDEQtW — Plaza Deportiva (@plazadeportiva_) August 5, 2021

Benedetto toujours dans le viseur d’Elche

C’est ce que l’on apprend aujourd’hui. À en croire les informations du média espagnol Alicante Plaza, Elche serait toujours une option envisageable pour l’avenir de Darío Benedetto. Ces derniers jours, son agent, Christian Bragarnik, a poussé et accéléré les contacts afin que l’attaquant argentin devienne un nouveau joueur d’Elche la saison prochaine. Après avoir négocié avec différents clubs, son agent se concentre désormais pleinement sur le club espagnol.

L’intérêt d’Elche pour Darío Benedetto ne date pas d’hier puisque son nom y a déjà été associé ces dernières semaines. Le 3 juin dernier, l’attaquant olympien avait même alimenté les rumeurs après avoir été aperçu avec un maillot d’Elche dans sa story Instagram. L’OM et le club espagnol pourraient prochainement trouver un accord pour un transfert et non pour un prêt avec option d’achat comme c’était le cas avec São Paulo. De plus, un autre paramètre pourrait accélérer la venue de Darío Benedetto en Espagne. L’attaquant argentin serait un des partenaires de Score Club 2019, la société qui détient 99% des actions d’Elche. Affaire à suivre donc dans les prochains jours…

Dario Benedetto qui alimente la rumeur Elche sur son Instagram. Échange de maillot avec Iván Marcone.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/zPyYCxCmBS — Fabien (@Beye13) June 3, 2021

J’ESPÈRE POUVOIR ÊTRE ICI LA SAISON PROCHAINE — BENEDETTO

Après avoir inscrit son doublé face au Servette FC le 15 juillet, Dario Benedetto s’était exprimé au micro de l’Olympique de Marseille. L’attaquant avait partagé son souhait de rester à Marseille. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier jusqu’à l’issue du mercato estival.

« J’espère qu’on va continuer comme ça, je suis content pour l’équipe et pour moi. J’espère continuer comme ça, avec du travail et de la continuité. J’espère pouvoir être ici la saison prochaine» Dario Benedetto – Source : Olympique de Marseille (15/07/21)