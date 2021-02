Mercato OM : L’agent d’un joueur pisté par Longoria se prononce sur son avenir !

En quête d’un latéral droit, Pablo Longoria aurait pris contact avec l’entourage de l’international albanais Elseid Hysaj. Son agent confirme qu’il quitter le Napoli cet été.

Après le bon coup Arek Milik chipé au Napoli en prêt avec option d’achat d’environ 8 millions d’euros, Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter là. Soucieux de renforcer l’effectif marseillais à moindre coup, il aurait pris contact avec l’entourage de l’Albanais Elseid Hysaj.

Elseid #Hysaj will leave #Napoli at end of the season (expires his contract). #OlympiqueLyon, #Sevilla and #OlympiqueMarseille have shown interest for the fullback. #transfers #OL #OM

