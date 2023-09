Mercato OM : l’Arabie Saoudite pourrait chiper un joueur du club !

Très dépensier sur ce mercato, l’Arabie Saoudite pourrait prochainement arracher Azzedine Ounahi. Les clubs d’Al-Hilal et d’Al-Ahli s’intéressent au milieu de terrain. Leur mercato sera clos le 20 septembre prochain, alors que celui en Europe est déjà fermé depuis le 1er septembre 23h59.

L’Arabie Saoudite se montre très actif sur le mercato. L’arrivée de Cristiano Ronaldo, à Al-Nassr, l’hiver dernier a été une bonne publicité pour ce championnat exotique. Depuis Karim Benzema, Ngolo Kanté, Kalidou Koulibaly, Fabinho et bien d’autres ont rejoint le pays du Golfe. Le pays est en capacité de payer de fortes indemnités de transfert ainsi que de gros salaires pour attirer de grands joueurs. La dernière rumeur concerne Azzedine Ounahi. La Provence rapporte, dans son édition du jour, que le joueur est sur les tablettes d’Al-Ahli et d’Al-Hilal. Le mercato saoudien ferme ses portes le 20 septembre prochain, alors que celui en Europe est déjà clos. L’OM ne pourra donc pas remplacer son milieu marocain, si ce transfert a lieu.

🚨 Dossier Ounahi : Al Hilal 🇸🇦 pousse très très fort pour le recruter. L’OM a déjà accepté une offre. Pour le moment le joueur veut rester à l’OM https://t.co/0abJMVjgrj pic.twitter.com/UHrmwzNC9m — Adam Manseur (@ManseurAdam) August 27, 2023

Cela provoque de l’instabilité

»Ca change notre façon de percevoir le mercato, déclare une source interne de l’OM dans les colonnes de la Provence du jour. Particulièrement sur les trentenaires. On sait qu’il existe désormais une porte de sortie grâce à ce nouvel acteur. Ça nous donne plus de sécurité financière. En revanche ces clubs ont provoqué une inflation. Le prix de la moindre transaction a été gonflé. Et comme leur marché ne ferme que dans trois semaines cela provoque de l’instabilité. Imaginez qu’il propose quatre ou cinq fois le salaire à l’un de nos joueurs… En plus on ne pourra pas le remplacer. »