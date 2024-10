Mercato OM : l’avenir de Rongier en question ?

L’Olympique de Marseille sa lancé un nouveau projet avec l’arrivée cet été de Roberto De Zerbi. Le technicien italien aime avoir des joueurs sur le long terme avec lui, Valentin Rongier sera-t-il un élément important de son équipe ? Un doute subsiste notamment lié à son contrat et ses blessures…

Ce mardi, la Provence évoque le cas de Valentin Rongier. Le média local explique que la récurrence des problèmes physiques du milieu de terrain interroge en interne. D’autant que le milieu de terrain dispose d’un contrat jusqu’en 2026. La Provence explique que l’été prochain sera donc un moment charnière concernant le capitaine et cette saison 2024/2025 va être décisive concernant l’avenir du joueur qui aura 30 ans en décembre prochain.

Rongier, départ l’été prochain ?



L’Olympique Lyonnais s’est incliné à domicile face à un Olympique de Marseille en sous-effectif. Leonardo Balerdi a écopé d’un carton rouge à la cinquième minute de la rencontre. À la 53e minute, ce sont les hommes de Pierre Sage qui menaient. Le but de Pol Lirola (69e) et celui de (82e) ont permis aux olympiens de repasser devant. L’OL n’a rien lâché et est parvenu à égaliser dans les arrêts de jeu (90+3). Malheureusement pour eux, deux minutes plus tard, une frappe lointaine de Jonathan Rowe a mis fin aux espoirs lyonnais.

Le coach dit qu’on est à environ 45 % de notre potentiel

🔵⚪️ Valentin Rougier : « Le coach De Zerbi dit que nous sommes qu’à 40% de notre potentiel, mais c’est pas anodin si on va chercher cette victoire à 10 contre 11 » #OLOM #TeamOM pic.twitter.com/65hZMVy3sc — Antoine Mazère (@MazereAntoine) September 22, 2024

Valentin Rongier s’est exprimé à propos des performances globales de l’effectif marseillais, après le match entre l’OM et l’OL, au Groupama Stadium. « Il y a beaucoup de choses perfectibles », estime le milieu de terrain français. « Le coach dit qu’on est à environ 45 % de notre potentiel et je pense qu’il a raison. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se créer et ce n’est pas anodin si les trois qui rentrent marquent, si on remporte ce match à dix contre onze. Ce sont des signaux forts et il faut qu’on se concentre là-dessus », a-t-il expliqué.

