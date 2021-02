Mercato OM : L’avis tranché de Di Meco concernant Sampaoli

Jorge Sampaoli serait la priorité de Pablo Longoria pour venir remplacer André Villas-Boas. Sur RMC, Eric Di Meco a donné son avis sur le coach argentin, il n’y va pas par 4 chemins, il veut voir Sampaoli à l’OM.

Eric Di Meco estime que le coach argentin pourrait beaucoup apporter à l’OM et à ses supporters.

🗣💬 « Sampaoli sait ce que Bielsa représente pour une partie du public. Il a envie de vivre ça. Ce mec est fascinant. J’ai envie de voir ça. » Eric Di Meco a envie de voir Sampaoli à l’OM et quoi qu’il arrive privilégie un entraîneur qui va produire des émotions au Vélodrome. pic.twitter.com/AjjocxqdW6 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 9, 2021

J’espère que Sampaoli sera le futur coach de l’OM — Di Meco

« L’équipe du Chili de Sampaoli était agréable à voir jouer. Lui, c’est un fada. Là, l’OM ne peut pas prendre un jeune entraîneur dans cette saison catastrophique. Sampaoli, c’est pareil. Il est frustré de son passage à Séville. Peut-être qu’il faut faire comme avec Villas-Boas, qui avait besoin de se refaire un nom. Sampaoli connaît le contexte marseillais, il sait ce que Bielsa représente pour une grande partie du public. Il a envie de vivre ça. J’espère que Sampaoli sera le futur coach de l’OM. Car ce mec est fascinant. J’ai envie de le voir à Marseille. Et les supporters préfèrent un entraîneur comme Bielsa, qui finit cinquième, mais qui donne des émotions. Plutôt qu’un coach comme Deschamps. Ça veut dire que les dirigeants savent la ligne à suivre pour le prochain entraîneur. Et il me semble que Sampaoli colle parfaitement ». Eric Di Meco – Source: RMC (09/02/2021)