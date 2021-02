Mercato OM : Sampaoli peut aller vite au clash avec sa direction…

L’OM serait en discussions avec Jorge Sampaoli et son club l’Atlético Mineiro. Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, consultant pour le Club des 5 et RTL, nous dresse le portrait du coach argentin.

Jorge Sampaoli est un disciple de Marcelo Bielsa et affiche un gros caractère. Critiqué pour sa gestion de la sélection argentine en 2018, il a aussi la réputation d’un entraineur qui fait progresser les joueurs, propose un jeu offensif et apporte de l’émotion. Nous avons contacté Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, qui nous a parlé de son travail lors des deux dernières années avec Santos et l’Atlético Mineiro.

SAmpaoli propose un jeu cohérent et beau à regarder

« Il met en place un jeu basé sur l’offensive avec un gros pressing. Il a des résultats avec souvent une des meilleures attaques du championnat ce qui est fort avec le niveau des effectifs à disposition. Il propose un jeu cohérent et beau à regarder. C’est un entraîneur très exigeant, les joueurs le racontent mais ils progressent avec lui. On fait forcément le parallèle avec Bielsa car c’est un de ses disciples. Les joueurs ont adhéré à son projet mais au Brésil on explique aussi que les relations avec ses dirigeants sont très difficiles. On lui avait promis beaucoup de joueurs à Santos, il ne les a pas eu. Il peut donc avoir une relation conflictuelle avec sa direction car il n’hésite pas à dire les choses en conférence de presse, à mettre ses dirigeants en face de leurs responsabilités. Il veut mettre en place un système de jeu bien précis et s’il n’a pas le soutien de sa direction, il peut aller vite au clash. Mais du côté des joueurs et des supporters au Brésil il a réussi à faire adhérer car il a eu des résultats probants grâce à son style de jeu. » Dominique Baillif – source : FCMarseille (09/02/2021)