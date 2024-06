Mercato OM : « le but c’est d’abord de prendre un coach un peu moderne qui va rester au moins deux ans »

Lors de notre émission live, dimanche dernier, notre journaliste Mourad Aerts a donné son sentiment sur la potentielle arrivée de Conceição sur le banc du club la saison prochaine et plus généralement sur le projet 2024 de l’OM, il répondait à un argumentaire de l’ancien olympien Brahim Hemdani.

Actuellement entraîneur du FC Marignane et ancien joueur de l’OM, Brahim Hemdani était l’invité de notre émission FCM live, dimanche soir. L’occasion pour lui de donner son avis autour de la signature imminente de Conceição à l’OM. « La situation actuelle n’est pas nouvelle. Avoir cette période d’incertitude sans entraîneur à ce moment-là de la saison, c’est pas nouveau à l’OM. Par rapport à Conceição c’est toujours la même problématique. Au-delà du nom, c’est ce que veut faire le club qui m’intéresse. Quand vous faites venir Sampaoli ou Tudor, ou maintenant Conceição, c’est avant tout définir le projet du club. C’est une fois qu’on a déterminé ça qu’on prend un coach. La j’ai l’impression qu’on est plutôt dans le sens inverse, on parle de nom mais on dit jamais ce qui est sous-jacent derrière. »

Brahim Hemdani nous donne son sentiment sur l’arrivée possible de Sérgio Conceição :

« Avant de choisir l’entraineur il faut définir un projet ! »#OM #TeamOM #MercatOM

« On ne sait pas quelle trajectoire le président veut donner au club »

« Après, le coach a fait de bonnes choses à Nantes et à Porto, il est capable de travailler aussi avec des jeunes. Porto c’est une fabrique à joueurs. C’est un club qui fonctionne au trading, c’est à dire prendre des joueurs avec un fort potentiel, les mettre en valeur, et les valoriser pour derrière faire des plus valus. Mais je ne sais pas quel est le projet à l’OM, ça il n’y a que le président qui peut le déterminer. Cette année le club a eu 4 coachs en un an, donc ça veut dire qu’on ne sait pas où on va et on ne sait pas quelle trajectoire le président veut donner au club. Il faut peut-être se poser cette question là avant de se poser la question du coach. »

Un projet sur le long terme

Un constat partagé par Mourad Aerts, journaliste au FCM. « On a l’impression qu’aujourd’hui le projet de l’OM est de vouloir un coach qui va rester plus d’un an. On veut un coach qui peut s’inscrire sur le moyen terme. Conceição il est resté longtemps à Porto, on a parlé de Fonseca qui est le genre de coach qui va au bout de ses contrats même quand ça se passe plus très bien mais à Lille et au Shakhtar il va au bout. Donc j’ai l’impression que le but c’est d’abord de prendre un coach un peu moderne qui va rester au moins deux ans, et qui a l’expérience du haut niveau. Le plus important c’est de comprendre où on veut aller. Et d’après ce que je comprends moi, c’est que le club veut quelqu’un qui puisse rester plus longtemps qu’un an. »