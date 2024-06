Mercato OM : Sérgio Conceição à Marseille ? « Des détails à clarifier » selon Fabrizio Romano

Maintenant qu’il a réglé sa situation avec le FC Porto, l’OM fait tout pour convaincre Sérgio Conceição ! Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, il y a encore des détails à régler, les négociations sont en cours…

Fabrizio Romano a fait le point concernant le dossier Sérgio Conceição à l’OM. « L’Olympique de Marseille travaille avec confiance sur la nomination de Sérgio Conceição mais il reste encore des détails à clarifier. Les discussions sont en cours, l’OM fait de son mieux pour que les négociations se poursuivent. Des heures et des jours cruciaux à venir. »

