Mercato OM : Le départ de Saliba accéléré par le Barça ? Le montant fixé ?

La fin de saison s’annonce palpitante sur le terrain, puisque l’OM est toujours en course pour accrocher une deuxième place synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, mais aussi en coulisses ou les tractations ont d’ores et déjà commencés en vu du prochain mercato estival. Le défenseur olympien William Saliba, entre autres, va faire couler beaucoup d’encre. L’OM souhaite le conserver la saison prochaine mais le FC Barcelone pour venir empiéter sur ce dossier.

William Saliba, suspendu contre Strasbourg, pourrait disputer son dernier match avec l’OM demain soir à Rennes. La question que tout le monde se pose serait de savoir s’il s’agit de son dernier match de la saison ou alors de sa carrière à l’OM. Pour rappel, l’international français est prêté par Arsenal, sans option d’achat. Grâce à sa belle saison, de nombreux clubs se seraient déjà renseignés sur sa situation.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : ça bataille pour recruter Kamara !

Il a pu montrer sa régularité, sa maturité. Il a grandi en tant que joueur – Sampaoli

On espère retenir Saliba. Est-ce que ça dépend de l’OM? Du joueur? D’Arsenal? Je ne connais pas encore les possibilités. Saliba a progressé, c’est aussi lié à son développement cette saison et son grand temps de jeu. Il a pu montrer sa régularité, sa maturité. Il a grandi en tant que joueur. Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (12/05/2022)

Parmi les clubs intéressés, Atlético Madrid et Naples auraient des vues sur William Saliba et présentent l’argument de disputer la prochaine Ligue des Champions, sauf retournement de situation. Le club napolitain serait attentif à la situation du défenseur marseillais puisqu’il pourrait perdre leur défenseur central titulaire Kalidou Koulibaly (30 ans) durant ce mercato estival.

🔝Arsenal want about 30 million euros for the French defender 🛡️ William Saliba to leave the team permanently. 🔴#AFC 🇮🇹 AC Milan

🇫🇷 Marseille

🇪🇸Atletico Madrid pic.twitter.com/rrQ15U7JaZ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 13, 2022

« Son contrat expire en 2023, rappelle Nicolo Schira. S’il ne le prolonge pas, Naples pourrait vendre son défenseur central Koulibaly cet été. Une réunion est prévue avec son agent Ramadani dans les prochains jours. » Le spécialiste précise que Chelsea et le FC Barcelone pourraient passer à l’action dans la foulée, ce qui pourrait accélérer le départ de Saliba.

#Barça and #Chelsea are interested in Kalidou #Koulibaly. His contract with #Napoli currently exipres in 2023. If he doesn’t extend, Napoli could sell the centre-back. Expected a meeting between his agent Ramadani and Napoli in the next days to discuss KK’s future. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 12, 2022

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria bien placé pour réaliser un premier coup !

Saliba est l’un des joueurs qui a le plus joué cette saison en Europe, le défenseur olympien a disputé 51 matchs toutes compétitions confondues, un chiffre qui en dit long sur son importance à l’OM et pourquoi le club souhaite le garder à tout prix. Alors restera, partira ? Djibril Niang, l’agent de William Saliba, restait lui évasif quant à l’avenir de son joueur.

« L’agent de William Saliba, Djibril Niang, me dit : « Nous ne savons toujours pas ce qu’Arsenal veut faire de William. Nous aurons une discussion à ce sujet très bientôt, je pense. Arsenal décidera de son avenir dans les prochaines semaines. Beaucoup de facteurs en jeu et rien de décidé pour le moment. Je ne sais pas pourquoi c’est une telle surprise pour certaines personnes. De toute évidence, le joueur et le club voudront s’asseoir et discuter de toutes les options (rester/prêt/vente), etc. Le joueur voudra des assurances de temps de jeu. Comment peuvent-ils décider quoi que ce soit sans avoir d’abord discuté ? (…) Cela dépend de beaucoup de choses : un autre prêt ? Veut-il rester si Arteta ne peut pas lui garantir un certain nombre de matchs ? Il y a beaucoup à décider – ils ne peuvent pas le faire tant qu’ils ne se sont pas assis et ont longuement discuté de tout. Personnellement j’aimerais bien le voir rester bien sur… » Freddie Paxton, journaliste spécialiste d’Arsenal – Source : Twitter (27/04/2022)

En tout cas, côté terrain, il ne reste plus que deux matchs en championnat, l’OM doit bonifier sa belle saison en restant à la seconde place du classement et ainsi se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour se faire, Saliba et ses coéquipiers doivent rester focalisés sur le déplacement à Rennes demain soir. En revanche, le dernier match se fera sans l’international français suspendu, mais l’OM devra offrir une dernière victoire à domicile avant la fin de la saison.

A LIRE AUSSI : OM: Des retours de blessure mais un joueur encore incertain ?