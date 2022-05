OM: Des retours de blessure mais un joueur encore incertain ?

Après l’hécatombe de blessures subies à Lorient dimanche dernier, on pouvait craindre le pire pour l’Olympique de Marseille. Hier en conférence de presse, Jorge Sampaoli a fait un point sur l’infirmerie marseillaise avant le choc à Rennes. Aujourd’hui, La Provence indique qu’Amine Harit s’est entrainé à part, il persiste un léger doute sur l’international marocain.

C’est le sprint final. À deux journées de la fin du championnat, l’OM est en passe de se qualifier pour la LDC et de finir dauphin du PSG. Cela passera par des résultats face à Rennes demain soir et Strasbourg samedi prochain au Vélodrome. Deux matchs compliqués dans lesquels Sampaoli aura besoin de tout le monde à son maximum. Cela était mal parti après la victoire face à Lorient dimanche dernier (0-3) avec les blessures de Caleta Car, Gerson, Bakambu et Dieng plus Milik et Amine Harit, blessés avant le match au Moustoir. On craignait alors le pire avant le match à Rennes, même si Sampaoli s’était voulu rassurant sur l’état de ses joueurs.

L’infirmerie devrait se vider pour le match à Rennes !

Présent en conférence de presse hier après-midi, en marge du match de demain soir, Jorge Sampaoli a fait un point sur les joueurs disponibles pour le choc au Roazhon Park. Le coach argentin espère le retour de ses attaquants phares face aux rennais et entend bien compter sur tout le groupe au complet à l’exception de Dimitri Payet, out pour le reste de la saison :

« Dieng et Milik ont fait un travail individuel, Bakambu aussi de façon différente, car c’était le plus touché. On verra demain qui des trois pourra être présent. Pour le reste, tout le monde est disponible, sauf Payet bien sûr. Normalement, Milik et Dieng sont les retours les plus probables ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (12/05/2022)L’ancien entraineur du FC Séville a également tenu à mettre en avant le travail des préparateurs physiques qui a été essentiel selon lui :

« La gestion physique a été merveilleuse. On a un des meilleurs préparateurs du monde. On a su être compétitifs tout au long de la saison, malgré un effectif court ». Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (12/05/2022) Bakambu absent, Harit pas à 100% ?

Hier, en conférence de presse, Sampaoli a confirmé que Caleta Car et Harit s’entrainaient bien avec le groupe. Si la présence de Cédric Bakambu semble elle difficilement envisageable, celle d’Amine Harit n’est pas exclue. Dans son édition du jour, La Provence confirme que l’ancien nantais s’est entrainé à part hier même si il a participé à la fin de la séance collective avec ses coéquipiers.

Malgré une gêne encore présente, Sampaoli devrait pouvoir compter sur son milieu offensif en terre bretonne.

