Invité dans notre émission Foot Débat Marseille, Yacine Youssfi, supporter de l’OM, est revenu sur le dossier Clauss alors que le joueur devrait rejoindre Nice dans les jours qui arrivent.

L’OM et Clauss, ça devrait être bientôt fini ! Yacine Youssfi était l’invité de notre dernière émission Foot Débat Marseille. Pour l’occasion, le supporter est revenu sur le départ qui se profile de Jonathan Clauss, qui devrait rejoindre Nice dans les prochains jours. Un passage à l’OM qui aura été marqué notamment par la deuxième partie de saison compliqué du latéral cette année.

Clauss il n’a pas eu le bon comportement

Yacine est également revenu sur l’attitude du joueur ces derniers mois. » Je pense qu’avec Clauss le divorce était consommé de toute façon. Et le faire partir, c’est aussi un signal que tu envoies. Parce qu’au bout d’un moment, même si le joueur il est bon, il faut envoyer un signal fort au groupe. Et faire comprendre que l’attitude et que l’institution passe au-dessus de tout. Tu as beau être bon, si tu te comportes mal tu pars c’est aussi simple que ça. Clauss il n’a pas eu le bon comportement. «

Clauss a lâché

» J’ai même en tête son match contre Monaco où il ne prend aucun risque. Il se préserve sur le terrain alors qu’on n’a que des réservistes sur le banc et il va sortir du terrain. Tu as Soglo qui est obligé de jouer latéral droit contre Monaco, dans un match qui est ultra important pour la qualification à l’Europe. Et contre Benfica et l’Atalanta il a lâché et il n’a pas eu l’attitude exemplaire. Sans parler de l’hygiène et des rumeurs qui sont sorties. Même les vidéos publiées au Parc des Princes. «