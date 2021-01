Mercato OM : Le dossier Milik réglé aujourd’hui ?

L’OM cherche un attaquant depuis plusieurs mois. Le club pourrait concrétiser l’arrivée d’Arek Milik dès ce mardi !

André Villas-Boas voulait déjà un attaquant l’été dernier, l’OM avait raté plusieurs dossiers de peu (Nunez) et avait opté pour Luis Henrique. Mais l’ailier gauche ne s’est pas transformé en attaquant et Pablo Longoria est reparti en quête d’un numéro neuf pour cet hiver.

Derniers détails réglés ce mardi ?

Le directeur sportif olympien a flairé l’opportunité Milik, blacklisté par son président à Naples. Selon RMC, « les négociations devraient aboutir dès ce mardi à un accord définitif entre les parties pour un prêt avec option d’achat à huit millions d’euros (plus quatre millions d’euros de bonus) de l’international polonais, écarté de l’équipe première cette saison, notamment en Serie A. »

⚪️🔵 Comme annoncé ce soir dans #Topofthefoot sur #RMC, L’OM négocie encore les derniers détails avec Naples et Milik ce soir. Prêt avec OA comme dit hier à 8+4. Opération complexe ça négocie les tous derniers détails. La fumée blanche est attendue demain. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 18, 2021

Milik, super coup mais avec 2 bémols !

Milik a clairement le profil et le calibre pour faire passer un cap à l’attaque de l’OM. Cependant, le joueur n’a pas joué une seule minute avec Naples depuis août dernier et un match de Ligue des Champions face au FC Barcelone. De plus, l’attaquant polonais aura besoin de centres et d’un bloc haut pour être décisif. Les latéraux, Lirola en tête, devront donc alimenter le buteur de 26 ans en ballons, et André Villas-Boas devra peut être faire évoluer son système pour l’associer avec Benedetto…