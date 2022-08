Mercato OM : Le gros regret de Walid Acherchour sur ce départ

Il y a quelques semaines, Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli. D’après le chroniqueur Walid Acherchour, l’effectif actuel de l’OM aurait pu coller avec ce que réclamait le coach argentin.

L’Olympique de Marseille a remplacé Jorge Sampaoli au début du mercato estival 2022. Le coach argentin semblait avoir peur de ne pas réussir à faire une belle saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions avec un effectif trop limité selon ses exigences. Pourtant, Longoria a recruté près d’une dizaine de joueurs dont des profils qui auraient pu coller à Sampaoli.

J’ai vraiment l’impression que ce mercato-là correspond totalement à ce que voulait Sampaoli — Acherchour

Walid Acherchour s’est exprimé à ce sujet dans l’After Foot sur RMC ce mardi soir. Le chroniqueur expose l’argumentation de son regret de ne pas avoir vu Jorge Sampaoli entraîner l’effectif actuel de l’Olympique de Marseille qu’il juge compatible avec le jeu demandé par l’Argentin.

« Je le comprenais à l’époque. C’est vrai que j’étais assez inquiet il y a un mois, un mois et demi. Mais avec un peu de recul, je suis un peu déçu. J’ai vraiment l’impression que ce mercato-là correspond totalement à ce que voulait Sampaoli. Il voulait des pistons, deux sont arrivés. Il voulait Sanchez, il est arrivé. Veretout est arrivé pour remplacer Kamara même si en terme de profil ce n’est pas le même joueur. Peut-être que les défenseurs centraux ne sont pas Sampaoli-compatible sinon les autres recrues, Sampaoli aurait pu se régaler, surtout avec Alexis. Quand il est arrivé, je ne pouvais pas m’empêcher de penser à Jorge Sampaoli, ce que ça aurait pu générer en terme de passion sur cette saison. Même Luis Suarez, c’est le style de joueur qu’il peut aimer. Même si je comprends sa peur mais je pense que chez lui, aujourd’hui, il a peut-être un pincement au coeur. Je l’ai toujours défendu sur son bilan mais il renvoie un sentiment de peur alors qu’il y avait une histoire à poursuivre. Pareil pour Milik. Il s’est « battu » pour qu’il quitte l’OM la saison dernière ou qu’il soit sur le banc. Il y a plein de signaux pour se dire que ça aurait pu matcher pour cette année. » Walid Acherchour – Source : After sur RMC (23/08/22)

Cette possibilité ne me convenait pas — Sampaoli

Dans des propos déclarés dans une émission sur SporTV, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur son départ de l’OM. Il explique notamment les raisons qui l’ont poussées à quitter Marseille.

« Je suis arrivé à Marseille quand les supporters ont mit le feu au Centre d’entraînement. J’ai eu une équipe très battue. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions en jouant d’une certaine manière et, pour la prochaine étape, il nous en fallait plus. Le président a dit qu’il ne pouvait pas recruter lors de mercato trop vite parce que la direction attendrait la fin de la fenêtre des transferts. Cette possibilité ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour constituer l’équipe. En championnat de France, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’ai pas eu les conditions nécessaires. (…) Mon expérience me dit que rien de ce qui m’est arrivé ne m’a servi. En tant qu’entraîneur, je ne peux pas dire ou planifier où je vais aller entraîner. Habituellement, les choses arrivent. La planification me frustrerait. Ce qui m’inspire, c’est d’être dans un endroit où je peux avoir un projet » Jorge Sampaoli – Source : SporTV (22/08/22)