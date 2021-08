Concentré sur les dossiers de Pol Lirola et de Daniel Wass, Pablo Longoria garde un œil sur le dossier Zinédine Ferhat. Toutefois, le Nîmois s’éloignerait de Marseille et pourrait prendre la direction de Lille…

Le mercato est loin d’être terminé. Pablo Longoria l’a assuré ces dernières semaines. Après avoir enregistré les arrivées de huit recrues depuis le début du mercato estival, le président olympien ne semble pas encore avoir terminé son marché. En effet, Pablo Longoria veut désormais vendre certains de ses joueurs pour équilibrer les comptes du club. Toutefois, l’OM doit encore se renforcer. Toujours sans latéral droit dans son effectif, la priorité du président olympien est d’en recruter un rapidement.

Par ailleurs, l’OM compte encore doubler certains postes dans le secteur offensif. En effet, Dimitri Payet n’a pas de doublure dans l’effectif. En grande forme depuis le début de la préparation estivale, le numéro 10 olympien pourrait avoir besoin de souffler suite à l’accumulation des matchs dans les prochaines semaines.

Dans ce secteur, Mohamed Toubache-Ter informait que Zinédine Ferhat était une piste étudiée par les dirigeants phocéens et que des négociations auraient débuté. Toutefois, un autre club français pourrait doubler l’OM dans ce dossier…

Le LOSC d’accord avec Ferhat ?

À en croire les informations révélées par Midi Libre, l’Olympique de Marseille ne serait pas le seul club intéressé par le profil de Zinédine Ferhat. En effet, le LOSC lorgnerait également sur l’international algérien. Pire encore, puisque le média annonce que le joueur et le club nordiste seraient même tombés d’accord sur les modalités du contrat. Toutefois, les Dogues n’ont pour l’instant toujours pas formulé la moindre offre à Nîmes. Une mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria. Si rien n’est encore fait, le président olympien risque donc de se tourner vers d’autres pistes dans ce secteur de jeu.

🗞️ Les infos données par Midi Libre en ce jeudi 12 août :

– Laurent Tourreau est en procédure de licenciement avec le Nîmes Olympique.

– Zinédine Ferhat serait d’accord avec Lille…sans que le LOSC n’ait formulé d’offre.

– Midi Libre dément (himself) sa propre info Emil Hansson. pic.twitter.com/dBz639W66Q — Le 11 de Nîmes (@Le11deNimes) August 11, 2021

IL PEUT SUPPLÉER DIMITRI PAYET EN MENEUR DE JEU

Journaliste pour le site DZ Foot, Ishaq Chebli a décrit le joueur pour Football Club de Marseille. Selon lui, il peut parfaitement suppléer Dimitri Payet dans le système hybride mis en place par Jorge Sampaoli. Affaire à suivre.

« Il peut jouer en numéro 10 aussi. Il est polyvalent et ça peut l’aider dans les plans de Sampaoli. Son envie de venir jouer à l’OM peut lui donner un +. Il donnera tout, il aura faim de minutes de jeu mais ce sera à lui de prouver. Je pense qu’il pourrait remplacer Payet dans son poste grâce à sa qualité de passes et technique. Même si Payet, ça reste Payet… Quand il est dans un grand jour, ça peut devenir Messi ! Mais voilà, Ferhat n’aura pas forcément une place de titulaire… Il viendrait d’une équipe de Ligue 2 et à sa place il y a un joueur qui est venu du FC Barcelone, Konrad De la Fuente qui a fait un bon début de saison. Il pourrait avoir sa chance mais il va devoir prouver pour être titulaire. Ça, ce sera un peu compliqué pour lui. Mais bon, vu ses qualités individuelles et même collectives, il peut avoir du temps de jeu et se mettre en concurrence avec les joueurs qui jouent à son poste. » Ishaq Chebli (DZ Foot) – Source : Football Club de Marseille (10/08/21)