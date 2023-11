Mercato OM: Le nom de l’autre candidat au poste de directeur sportif a fuité ?

Comme annoncé en exclusivité par Football Club de Marseille, l’ancien défenseur central Medhi Benatia va devenir le prochain directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Le club marseillais devrait annoncer son arrivée cette semaine, un plan B était prévu…

En effet, si Medhi Benatia va devenir le directeur sportif de l’OM, la Provence explique que Pablo Longoria avait d’autres options si son premier choix ne pouvait pas se concrétiser.« Benatia ne sera pas un salarié de l’OM à proprement parler. A la manière d’un Luis Campos, il sera lié à son ancien club par un contrat de prestation, une manière de fonctionner évoquée par des proches du dossier dès le début des négociations. Il chapeautera la politique sportive du club, sans jouir des mêmes prérogatives élargies qu’avait un Javier Ribalta, démissionnaire après la crise de septembre. » Le journal local précise que le président olympien avait notamment échangé avec l’actuel directeur sportif de la Salernitana, Morgan De Sanctis. Ce dernier dispose d’une belle réputation dans la recherche de jeunes talents.

Annoncé depuis plusieurs semaines, Medhi Benatia va enfin débarquer à Marseille. Le journaliste Fabrizio Romano vient de le confirmer : « Mehdi Benatia signe cette semaine comme nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. »

🔵⚪️ Mehdi Benatia signs in this week as new Olympique Marseille sporting director. https://t.co/1UTxxXbh9V

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2023