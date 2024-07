Mercato OM : Le point sur le futur gardien de l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que Pau Lopez est en partance pour le club de Côme en Italie. Le poste de gardien de but à l’Olympique de Marseille va être au centre du mercato estival. De nombreuses pistes ont été évoqués depuis le début du mercato, on fait le point !

Pour remplacer le portier espagnol, Pau Lopez l’Olympique de Marseille a plusieurs pistes. La première, Illan Meslier qui évolue à Leeds en deuxième division anglaise. RMC précise qu’Illan Meslier « ne serait pas contre poser ses valises dans le sud de la France et retrouver une terre déjà foulée par l’un de ses anciens entraineurs, Marcelo Bielsa. » Meslier est un grand gardien en taille avec un bon jeu au pied, donc De Zerbi compatible. Le gardien français de 24 ans, évolue depuis un an en Championship et a échoué de peu à remonter en Premier League lors des play-offs face à Southampton. Sous contrat avec Leeds jusqu’en 2026, il pourrait ainsi disposer d’un bon de sortie après cinq saisons passées en Angleterre. À savoir à quel prix les dirigeants anglais seront disposés à le laisser filer.

L’OM aimerait faire revenir le portier devenu doublure en équipe de France, Brice Samba. Lens connaît déjà l’après Samba, en effet lance aimerait recruter Alban Lafont. De son côté Brice Samba pourrait rejoindre son club formateur l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi serait très intéressé par le joueur, l’international français pourrait retourner à l’Olympique de Marseille où il a échoué en début de carrière.

Deux autres gardiens sont pistés par l’OM, Filip Jorgensen l’international espoir danois. L’autre gardien pisté par l’OM est Alvaro Vallès gardien de Las Palmas l’Olympique de Marseille aurait manifesté un intérêt pour le portier. Longoria aurait même obtenu un accord du club espagnol en mettant 10M€ sur la table afin de doubler le Betis…

Valles à l’OM pour 10M€ ?

