Mercato OM: le point sur les joueurs prêtés

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille risque d’être animé, comme chaque année sous l’ère Pablo Longoria. Le président olympien devrait sans doute dégraisser son effectif.

Le mercato d’été promet d’être animé à l’OM, comme tous les ans depuis l’arrivée de Pablo Longoria. D’après les informations de Foot Mercato, le président marseillais a d’ores et déjà lancé son opération dégraissage, notamment avec les joueurs de retour de prêt.

• L’OM et Las Palmas négocient pour le prêt de Pol Lirola

Recruté à l’OM en provenance de Braga pour 32 millions lors de l’hiver 2023, Vitinha est pour l’heure un flop. L’attaquant de 24 ans n’a pas retrouvé son niveau qui était le sien en Liga Portugal. Le Portugais n’a inscrit que six buts en 43 matchs sous le maillot phocéen.

.@GenoaCFC, secondo gol in campionato per #Vitinha. I rossoblù lavoreranno con il #Marsiglia per il rinnovo del prestito di un altro anno

