Mercato OM : »Le problème c’est d’avoir fait croire que tu pouvais attirer mieux que Gomis »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce lundi. Nos journalistes Mourad Aerts, et Benjamin Courmes, ainsi que notre consultant Jean Charles de Bono, évoque répondent aux questions des internautes. Le départ de Bafétimbi Gomis au début du Projet mcCourt est notamment évoqué. A voir en images ci-dessous

Notre journaliste Mourad Aerts revient sur le départ de Bafetimbi Gomis et la communication des dirigeants olympiens qui avaient fait miroiter à cette époque aux supporters le recrutement d’un attaquant d’un calibre nettement supérieur…

Ils ont fait une très grosse campagne de communication

« A l’époque on disait tous que le départ de Gomis c’étais pas trop grave parce qu’on allait recruter un meilleur attaquant. On parlait notamment de Giroud. Et Giroud c’est meilleur que Gomis, donc cela n’aurait pas posé de problème. Le problème ce n’est pas le départ de Gomis, c’est d’avoir fait croire que tu pouvais attirer mieux. Ils ont fait une très grosse campagne de communication en disant notamment que pour Diego Costa « on ne s’interdisait rien »… Et au final, tu prends Kostas… » Mourad Aerts – Source Football Club de Marseille

pour revoir de debat Foot Marseille en intégralité

Au programme :