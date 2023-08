Mercato OM – Riolo : « Tout a été bien bidonné ! »

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur le dossier Alexis Sanchez que la direction du club a finalement décidé de ne pas prolonger avec l’arrivée de Marcelino.

Il y a quelques jours Alexis Sanchez faisait savoir qu’il avait toujours voulu prolonger son aventure à l’OM durant le mercato et que la direction du club marseillais avait finalement décidé de stopper les discussions avec lui. Hier en conférence de presse, Pablo Longoria n’a pas nié en évoquant des choix techniques lié au profil de joueurs désiré par le coach Marcelino. «On a analysé l’équipe, les besoins dans le secteur offensif. Le foot est un sport collectif, pas individuel », a-t-il déclaré, avant de poursuivre ses explications :

« Il faut chercher la plus grande complémentarité entre les joueurs du secteur offensif. Une fois cette analyse faite, on a voulu faire notre secteur offensif avec Aubameyang, Vitinha, Correa, Ndiaye. On a dû prendre des décisions qui ne sont pas faciles. C‘est vrai qu’on a analysé la position d’Alexis, mais on a pensé prendre la meilleure décision pour le collectif. (…) Jusqu’au dernier temps, il y avait l’idée de voir s’il pouvait être complémentaire. On a abandonné la piste Alexis, durant les dernières semaines. C’était toujours un sujet, parce qu’il y a toujours la tentation avec un joueur de ce niveau. »

tout ce qui a été dit autour de Gallardo a été bien bidonné

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur le départ de Sanchez lié à l’arrivée de Marcelino à l’OM selon lui…

« Il y a un truc qui ne va pas. A partir du moment où Longoria commence à discuter avec Marcelino il ne pouvait pas discuter pour prolonger untel ou untel sachant qu’il a un plan de jeu avec des choix à faire sur certains joueurs. (…) Avec le recul, on comprend pourquoi il ne reste pas à l’OM. On comprend également qu’il y a eu énormément de bluff au printemps dernier autour de qui allait entraîner le club et que tout ce qui a été dit autour de Gallardo a été bien bidonné. Il n’a jamais été proche de l’OM contrairement à ce qu’on disait, » a ainsi déclaré l’éditorialiste dans l’émission l’After Foot.