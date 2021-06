Mercato OM: Le tarif de cette cible défensive révélé ?

Pablo Longoria s’intéresse à toutes sortes de profils lors de ce mercato estival. Des joueurs expérimentés mais aussi des jeunes éléments, pour les polir et réaliser une plus value intéressante. Ainsi, il garderait un oeil attentif sur une révélation lensoise. Problème, le tarif demandé est élevé…

Avec le probable départ de Duje Caleta-Car et celui de Kamara, l’Olympique de Marseille va devoir recruter un voir deux défenseurs centraux. Si le nom de l’expérimenté David Luiz ressort de manière insistante ces derniers jours, Pablo Longoria aurait aussi des vues sur une cible bien plus jeune. En effet, d’après les informations de L’Equipe, le président olympien serait attentif à la situation du Loïc Badé. Auteur d’une saison pleine sous les couleurs du RC Lens en Ligue 1, le défenseur de 21 ans attirerait les convoitises.

Un tarif trop important ?

Toujours selon le quotidien sportif, le RC Lens réclamerait près de 25 millions d’euros pour son joueur. Le Stade Rennais serait aussi très intéressé par le joueur, une première offre aurait même été transmise. Le club breton proposerait 15 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur suivi par Leicester, Séville, l’Atletico de Madrid, le Milan ou encore Lyon. Agé de 21 ans, Badé souhaiterait signer dans le club tremplin avant de se lancer ailleurs en Europe. Pablo Longoria devra surement se tourner vers une autre piste, au vu des exigences lensoise.