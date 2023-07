Mercato OM : Nouveau retournement de situation pour Sanchez ?

Alexis Sanchez reportera-t-il le maillot de l’Olympique de Marseille? L’attaquant marseillais se laisse désirer et ne manque pas de proposition. Un nouveau prétendant et non des moindres se serait positionné.

L’ Olympique de Marseille devrait officialiser l’arrivée de l’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye ce Lundi après sa visite médicale. Après les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Ismaïla Sarr le secteur offensif a particulièrement été renforcé.

Quid d’Alexis Sanchez ? Alors qu’un retour semblait proche ses derniers jours, l’international chilien se laisse toujours désirer. Ce dernier ne manque pas de sollicitation et la dernière en date pourrait bien le faire réfléchir.

En effet selon le média italien Corriere della Serra l’Inter serait intéressé par un retour de son ancien attaquant.

Le club lombard serait à la recherche d’un nouvel attaquant pour remplacer Romelu Lukaku, parti cet été et le profil d’Alexis Sanchez aurait été validé par l’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi.

A lire aussi : Mercato OM : L’incroyable accueil d’ Iliman Ndiaye à l’aéroport par des supporters marseillais en feu !

L’Inter pensa al ritorno di Sanchez: ok di Inzaghi. Juve, Vlahovic separato in casa https://t.co/AfOlulgbt4 — Corriere della Sera (@Corriere) July 30, 2023

Mohamed Bouhafsi croît au retour de Sánchez

Il y a quelques jours, le journaliste Mohamed Bouhasi faisait le point sur le dossier Sanchez : « Alexis Sanchez avait des envies d’ailleurs. Je pense qu’il n’a pas trouvé d’accord avec des clubs en Arabie Saoudite etc. Je pense qu’Alexis Sanchez avait des exigences beaucoup trop haut placé pour l’Arabie Saoudite et là-bas, ils ne sont pas prêts à lui faire ces offres-là par rapport à son âge et ce qu’il représente, a expliqué le journaliste dans le Space de @IlanRbsnOM. Ces dernières heures, ce qui résonnait dans l’environnement de l’Olympique de Marseille, c’est de dire qu’on n’est pas prêt à tout financièrement et humainement pour lui. S’il veut rester, tant mieux, s’il veut partir tant pis. Et de dire, il y a plus de chance qu’il revienne nous voir plutôt qu’il parte. »