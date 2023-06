Mercato OM : Lens offre 11 millions d’euros pour doubler Longoria sur cet espoir de Ligue 1 !

L’OM et le RC Lens seraient intéressés par le milieu strasbourgeois Habib Diarra (19 ans). Les Sang et Or seraient cependant les plus agressifs sur le dossier, ils viendraient de faire une offre de 11 millions d’euros pour le Sénégalais.

Le RC Lens vient de faire une proposition de 11 millions d’euros au Racing Club de Strasbourg pour le milieu de terrain, Habib Diarra, selon Foot Mercato. Pisté également par l’OM, Lens se montrerait pour le moment plus agressif que le club phocéen sur le joueur né au Sénégal.

Habib Diarra (19 ans) est considéré par beaucoup d’observateurs comme le meilleur jeune joueur strasbourgeois, ainsi que l’un des plus gros espoirs du championnat de France. Cette saison, il a disputé 29 matchs, inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives avec le club alsacien en Ligue 1.

A lire aussi : Mercato OM : Marcelino annoncé… Ribalta avait une autre option ?

🚨EXCL : 🔴🟡🇫🇷 #Ligue1 | ◉ Lens a formulé une proposition de 11 M€ à Strasbourg pour Habib Diarra.https://t.co/1Fmnd4vuEm pic.twitter.com/nnnJ94d79i — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 21, 2023

A lire aussi : Fabrizio Romano flingue cette rumeur mercato OM !

Le mercato de l’OM toujours bloqué

Si Lens peut se montrer plus actif sur le marché des transferts, c’est parce que le mercato olympien est toujours bloqué par le dossier du coach. Marcelino est quasiment assuré d’être le nouvel entraîneur de l’OM, mais tant que l’Espagnol ne sera pas officiellement en place, le recrutement ne pourra pas vraiment commencer.

Des premières pistes évoquées

Habib Diarra n’est pas le seul joueur sur la short liste de l’OM. En ce début de mercato, trois autres pistes annoncées comme solides ont émergées. Romain Saïss (33 ans), dont la signature pourrait être officialisée rapidement en cas de feu vert de Marcelino. Geoffrey Kondgobia (30 ans), que le coach espagnol a connu à Valence mais l’OL est également sur le coup.En Ludovic Blas (25 ans), le Nantais serait lui aussi ciblé par l’OM même si la concurrence est rude sur le dossier.