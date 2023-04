Mercato OM : Les conditions pour qu’Alexis Sanchez reste à Marseille

Arrivé avec le statut de star et l’accueil qui va avec, Alexis Sanchez a réussi à entrer dans le cœur des supporters marseillais. D’après L’Equipe, l’attaquant chilien ne serait pas contre le fait de rester mais met quelques conditions.

L’Olympique de Marseille avait réussi à faire le gros coup Alexis Sanchez la saison dernière. Le mercato a forcément été marqué par l’arrivée de l’énorme star chilienne dans l’effectif d’Igor Tudor. Bien acclimaté dans l’équipe, il est devenu le leader de l’attaque et n’hésite pas à prendre les jeunes sous son aile comme Vitinha qui vient d’arriver de Braga.

Sanchez veut la C1 et un meilleur salaire

D’après le journal L’Equipe, ne serait pas contre le fait d’activer son année supplémentaire comprise dans son contrat « en cas de Ligue des champions« . Cependant, ce n’est pas la seule condition pour qu’El Nino Maravilla rempile pour une deuxième saison à l’OM. « Il espère des conditions salariales encore plus avantageuses, ajoute le quotidien sportif. L’état-major hispano-marseillais affirme, lui, qu’il ne veut pas se lancer dans une surenchère trop dangereuse. Sanchez est l’un des rares joueurs au CV XXL dans cette équipe et il a apporté beaucoup plus d’exigence au quotidien. Un départ serait forcément un mauvais signe. »