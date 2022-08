Bailly dans le viseur, la somme demandée pour DIENG, un autre joueur pisté par des clubs anglais? Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Bailly dans le viseur, la somme demandée pour DIENG, un autre joueur pisté par des clubs anglais?

L’Olympique de Marseille a présenté hier sa toute dernière recrue, Alexis Sanchez. Le mercato olympien n’est pas encore terminé. Un renfort défensif est attendu, d’autant que Duje Caleta Car est poussé vers la sortie.

Le mercato de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminé. Les dirigeants marseillais espèrent encore des recrues pour renforcer le groupe d’Igor Tudor, notamment en défense. Sachant que Duje Caleta Car est plus que jamais poussé vers la sortie, Pablo Longoria aurait réactivé une de ses cibles du marché des transferts hivernal. En effet comme l’indique le journal l’Equipe, le club marseillais aurait repris contact avec le défenseur central de Manchester United Eric Bailly (28 ans). L’international ivoirien semble ouvert à la proposition olympienne, mais le club mancunien ne voudrait pas entendre parler d’un prêt avec option d’achat. Seul un transfert sec serait envisageable pour le joueur sous contrat jusqu’en 2024.

L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi l’arrivée d’Alexis Sanchez. Le président Pablo Longoria était en conférence de presse pour présenter le Chilien mais a également évoqué quelques dossiers de la suite du mercato de l’OM. Questionné sur Duje Caleta-Car, le dirigeant affirme qu’il n’a pas changé sa politique au sujet des fins de contrat.

« La situation de Caleta Carc c’est un cas particulier. La politique du club n’a pas changé. L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur, on a parlé avec l’entourage du joueur » Pablo Longoria Source : Conférence de presse (10/08/22)

L’Olympique de Marseille souhaiterait bel et bien se séparer de Bamba Dieng. D’après Fabrizio Romano, la somme de 15M€ est réclamée par le club.

Placé sur la liste des transferts depuis le mercato d’été, Bamba Dieng devrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria aurait pris la décision de vendre le joueur malgré sa volonté de rester et s’imposer dans cet effectif. D’après Fabrizio Romano, deux clubs de Premier League s’intéressent à son profil. La somme évoquée est de 15M€ selon les informations du journaliste italien.

Bamba Dieng will leave Olympique Marseille soon. Price tag will be around €15m, more than two Premier League clubs are keen on signing him as talent for present and future. 🔵⭐️ #OM

Talks will continue in the next days to find a solution.

