Mercato OM : Les deux priorités pour terminer le recrutement dixit l’Equipe !

Il ne reste que 3 jours avant la fin du mercato estival en France (ce vendredi 30), l’OM tente d’exfiltrer plusieurs éléments indésirables (Veretout, Gigot, Mbemba, Garcia…) et si tel est le cas aurait déjà deux joueurs dans son viseur !

Alors que Mbemba et Gigot ont des opportunités en Italie, que Veretout est sollicité par Rennes et qu’Ounahi a une offre au Qatar, la direction de l’OM aurait défini ses deux priorité pour finir de compléter son effectif. Car Roberto De Zerbi a besoin de renforcer son attaque suite à la blessure de Faris Moumbagna mais aussi de venir concurrencer Amir Murillo dans son couloir doit. Selon l’Equipe, en attaque, « le profil de Neal Maupay (28 ans, sous contrat jusqu’en 2025) est celui qui plaît le plus aux dirigeants, mais Everton ne lâche pas de lest pour l’instant et veut un transfert plutôt qu’un prêt, ce que l’OM ne peut pas se permettre aujourd’hui. » Concernant le poste de latéral droit, le quotidien sportif précise qu’un « renfort en défense est aussi espéré, et c’est le nom de Kiliann Sildillia qui arrive en tête de liste. Le jeune défenseur de Fribourg (22 ans), sous contrat jusqu’en 2026 et tout frais médaillé d’argent aux JO avec les Bleus, peut jouer dans l’axe et à droite et pourrait concurrencer Amir Murillo. » Le temps presse et le board marseillais doit vite trouver des solutions pour ses lofteurs afin de valider ses deux dernières recrues…

Maupay et Sildillia si le loft se vide ?

🔹L’OM espère 2 recrues d’ici la fin du mercato ! Kiliann Sildillia 🇫🇷 et Neal Maupay 🇫🇷 sont en tête de liste. (@lequipe)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/xcUjvVBd5Q — MercatOM (@Mercat_OM) August 27, 2024





Après la grosse défaite 4-0 sur la pelouse de Tottenham, de nombreux fans d’Everton ont attendu les joueurs à la gare pour témoigner leur mécontentement. Les insultes ont fusé et Neal Maupay en a également été la cible. « Va te faire f-utre. P-tain de rat. 80 000 livres par semaine pour ça. P-tain de br-nleur » a lancé un Anglais à l’encontre de l’attaquant. Des injures qui ont provoqué la réaction du buteur franco-argentin sur les réseaux sociaux. « Imaginez un autre travail où l’on a normalisé le fait de se faire agresser de la sorte. Rester planté à la gare pour crier sur des mecs qui tentent de faire de leur mieux… » s’est indigné Neal Maupay. On rappelle qu’il est dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis la blessure de Faris Moumbagna. Une réaction qui pourrait être la goutte de trop pour l’ancien niçois.

La piste Maupay toujours d’actualité

La direction n’a pas caché sa volonté de recruter un nouvel avant-centre pour pallier l’absence de longue durée de Faris Moumbagna. Selon Foot Mercato, l’OM n’a toujours pas abandonné la piste Neal Maupay. L’attaquant d’Everton se trouve dans sa dernière année de contrat, ce qui explique la volonté du club anglais de le céder sur un transfert sec. Marseille souhaiterait négocier un prêt, les négociations continuent…

