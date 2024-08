Mercato concurrents OM : Moukoko débarque en Ligue 1, Romano confirme !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Youssoufa Moukoko est la nouvelle priorité de l’OGC Nice. Selon Fabrizio Romano, le club azuréen et le Borussia Dortmund auraient trouvé un terrain d’entente. Le transfert devrait avoir lieu dans les prochains jours.

Après l’échec du transfert de Youssoufa Moukoko vers l’Olympique de Marseille, le Borussia Dortmund est sur le point de céder l’avant-centre à un autre club français : l’OGC Nice. Les négociations auraient mené à un prêt avec option d’achat.

Le Borussia Dortmund a fait parler de lui ces dernières semaines, notamment pour ses exigences financières. Youssoufa Moukoko a fait l’objet de plusieurs offres effectuées par différents clubs européens : Olympique de Marseille, Stade Rennais, LOSC, Girona, Betis Séville, Real Sociedad ou encore Southampton. Selon Foot Mercato, aujourd’hui, c’est l’OGC Nice qui tente sa chance. Le club azuréen est bien parti pour s’offrir l’attaquant de 19 ans.

🚨🔴⚫️ Youssoufa Moukoko, on the verge of joining OGC Nice from Borussia Dortmund as deal is being completed!

Green light from the player and also agreement close between BVB and Nice on loan with an option to buy.

After OM deal collapsed, Nice are almost there for Moukoko. pic.twitter.com/BRc6f6W0M2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024