Mercato OM: Les dernièress précisions de Fabrizio Romano dans le dossier Greenwood !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après avoir pris la parole sur Youcef Atal, Benoît Payan a également tapé du poing sur la table pour la piste menant à Mason Greenwood qui fait polémique. Un avis qui importe peu au sien de la direction. Fabrizio Romano a annoncé un éventuel montant.

Après les avancées considérables dans le dossier Mason Greenwood, Benoît Payan, le maire de Marseille, a tapé du poing sur la table, comme il l’avait fait pour Youcef Atal il y a quelques jours. L’homme politique ne veut pas que l’ancien international anglais ne débarque à Marseille avec toutes les polémiques qu’il y a autour de lui.

« Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu’un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n’est pas acceptable. Je n’imagine pas une seconde que Pablo Longoria fasse cette faute majeure. Le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme… Moi j’ai vu des images qui m’ont profondément choqué. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d’un homme et je crois qu’il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là », a expliqué le maire de Marseille à RMC.

Pendant ce temps sur Twitter Fabrizio Romano annonce que l‘Olympique de Marseille continue de travailler sur les conditions personnelles de Mason Greenwood afin de conclure un accord. Selon le journaliste des discussions sont en cours au niveau salarial après avoir trouvé un accord de 30 millions d’euros conclu avec Manchester United. La direction de l’OM ainsi que le nouveau coach Roberto derby veulent vraiment que ce transfert ait lieu peu importe les avis divergents. Les discussions se poursuivent entre tous les partis.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille keep working on Mason Greenwood personal terms agreement. Discussions underway about the salary structure after €30m package deal agreed with Man United. OM board and Roberto de Zerbi want to make it happen, talks continue. pic.twitter.com/RBalVrGO2N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024

L’avis du maire, peu importe

🚨 Pablo Longoria 🇪🇸 était hier en réunion à Paris pour s’occuper des droits TV, le président va ces prochaines heures s’entretenir avec l’entourage de Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pour finaliser le deal, et les contours de son contrat à Marseille. 🗞 @laprovence#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/ZA5xjQiBtH — Fan OM (@fan______om) July 11, 2024

Cette prise de parole du maire de Marseille au micro de RMC, il a été très mal vu au sein de la direction olympienne. Néanmoins L’Olympique de Marseille ne compte pas changer d’avis et souhaite coûte que coûte faire venir Greenwood. Mardi lors de la présentation de Roberto De Zerbi, le président Pablo Longoria a subtilement répondu au maire de Marseille. Sans pour autant citer le nom de l’attaquant anglais, « Depuis un an et demi, on a mis en place un programme social parmi les plus forts en Europe et c’était une idée personnelle que l’OM soit investi dans tous les sujets où le football a sa place : dans l’éducation, dans le football féminin, le travail de la fondation. (…) « Ce qui est sûr, c’est que tout joueur qui vient à l’OM doit partager nos valeurs et celles que l’on veut avoir en commun avec la société”, a expliqué le président de l’OM

Les supporters de l’OM sont partagés, l’on peut voir fleurir des #Greenwoodnotwelcome et inversement #Greenwoodwelcome. A cause des tensions autour du passé du jeune joueur qui ont entrainé son départ de United.

lire aussi: Mercato OM : L’Equipe confirme pour Alexis Sanchez !