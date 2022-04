Mercato OM : L’espoir renaît pour Harit ?

Auteur de bonnes performances ces dernières semaines, Amine Harit est plus utilisé par Jorge Sampaoli. Seulement prêté à l’OM cette saison, il pourrait toujours rester l’année prochaine.

C’est l’une des satisfactions de cette fin de saison. Amine Harit réalise de bonnes performances. S’il a peu joué depuis le début de la saison, l’international marocain a parfois pu bénéficier de précieuses minutes de la part de Jorge Sampaoli. Il en a profité pour se montrer décisif. Buteur et passeur décisif face à Brest, de nouveau buteur face à Saint-Étienne et une nouvelle passe décisive face à Montpellier, Amine Harit montre toute sa motivation pour poursuivre l’aventure avec l’OM la saison prochaine.

Cette saison, il a seulement été prêté par Schalke 04 sans option d’achat. Dans l’effectif, des joueurs comme Álvaro, Pol Lirola et Léonardo Balerdi avaient même accepter de diminuer leur salaire pour faciliter sa venue.

En effet, à en croire les informations révélées par le journal L’Equipe aujourd’hui, les performances d’Amine Harit seraient loin d’être passées inaperçues aux yeux de son entraîneur. À tel point qu’il aurait désormais des chances d’être conservé par l’OM à l’issue de la saison.

Le quotidien sportif en profite aussi pour rappeler que Schalke 04 ne devrait pas garder le Marocain. Même en cas de remontée en Bundesliga, le club allemand ne peut pas assumer le salaire imposant d’Amine Harit. Reste donc à savoir si une solution pourrait être trouvée entre tous les parties. L’Equipe croit également savoir que Villarreal garde un oeil sur son profil.

🗞Tout est encore possible pour Amine Harit, qui a vu ses chances de rester augmenter. Même s’il remonte en Bundesliga, Schalke devra se débarrasser du salaire du marocain. ( @lequipe ) #TeamOM pic.twitter.com/lq75vqOjWb

Interrogé sur les performances d’Amine Harit lors des derniers matchs, Thierry Audibert un habitué de Football Club de Marseille n’a pas tari d’éloges vis à vis du milieu offensif marocain de l’OM.

« Amine Harit est une arme dont on ne doit pas se passer, tant qu’il est dans ce niveau de forme là, il faut le faire jouer. Je pense qu’il est compatible avec Payet, il peut apporter de la profondeur au jeu de l’OM. A la différence de ses apparitions précédentes, il donne plus le ballon, il ne s’entête plus à vouloir faire la différence tout seul. » Thierry Audibert, invité FCM – Source: Emission

Débat Foot Marseille (11/04/22)