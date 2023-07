Mercato OM : L’improbable rumeur Thomas Lemar

Après deux joueurs recrutés à l’Atlético de Madrid : Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia, l’Olympique de Marseille tenterait de s’offrir Thomas Lemar? C’est l’improbable rumeur qui circule sur les réseaux sociaux…

Cela fait plusieurs jours que le nom de Thomas Lemar est cité sur les réseaux sociaux comme une potentielle piste de l’Olympique de Marseille. Des comptes de supporters de l’OM affirment qu’il s’agit bien d’une piste pour Pablo Longoria qui tenterait de le faire venir en prêt depuis l’Atlético de Madrid.

L’étrange rumeur Lemar

Seulement, aucun média fiable ni sérieux n’a relayé cette information ou ne l’a confirmée. Une autre personne sur Twitter a enflammé les supporters de l’OM. Un certain francoferd qui se décrit comme un agent et intermédiaire puis Community Manager pour la société Bestwaysoccer.

A LIRE AUSSI : OM : Un joueur particulièrement observé par Marcelino durant le stage !

Cette société d’agents ne collabore pas avec l’Atlético de Madrid bien que le propriétaire de ce compte Twitter semble proche du club avec notamment des photos en compagnie de Diego Costa et Felipe Luis, deux anciens joueurs des Colchoneros il y a quelques années.

Le style Marcelino

L’OM est dirigé par Pablo Longoria, espagnol, qui vient de recruter un coach espagnol, Marcelino. La première recrue Kondogbia vient de Liga et des rumeurs mercato évoquent d’autres noms en Espagne. Qui de mieux que François-Miguel Boudet (Journaliste de sport, Créateur du site furialiga.fr) pour nous parler des nouvelles recrues de l’OM, en particulier de l’entraineur qu’il connait parfaitement. Interview :

François-Miguel Boudet : « Il a ce 4-4-2 qui va très bien à Valence. Grosse défense, importance de la relation 6-8, contre-attaque, pas forcément de la possession. Quand tu vois l’OM tu te dis que ce n’est peut-être pas le choix qui s’imposait. Après tout dépendra des objectifs, mais je sais qu’on a parlé de Fonseca, pour moi Marcelino a beaucoup plus de références, c’est la catégorie au-dessus. Je l’ai vu réussir dans plusieurs clubs, c’est le haut du panier. En Espagne c’est un top et pour moi il a plus de référence que Luis Enrique. (…) Marcelino ça fait 20 ans qu’il tourne en Epagne, il n’a eu que des succès, à Villareal aussi c’était monstrueux, il a fait des trucs de fou en Espagne. Il a gagné 4-0 un derby à San Mamés contre la Sociedad (avec Bilbao) par exemple, ce qui n’était pas arrivé depuis les années 50 ! Si tu n’as pas réussi à avoir Gallardo derrière c’est le top de ce que pouvait avoir l’OM. Mais Gallardo on ne pouvait pas savoir car il n’a jamais entrainé en Europe. Là tu sais ce que tu as, ça va être sérieux. Pour passer le tour de qualif en C1 très rapidement je suis plutôt rassuré car l’OM va bien défendre avec Marcelino. Avec l’équipe que tu as là le premier tour tu dois le passer, le second on verra le tirage. C’est la première fois hors d’Espagne mais cela faisait très longtemps qu’il y pensait. Il me l’avait dit, cela faisait 2,3 ans qu’il voulait s’essayer ailleurs. Aussi, à Marseille il va connaitre une grosse ferveur mais il en a eu : Saragosse, Valence c’est très solide comme pression. »