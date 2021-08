Alors que le retour de Pol Lirola devrait bientôt être officialisé, Pablo Longoria est désormais à la recherche d’une doublure. Le président marseillais insisterait pour Daniel Wass et pisterait deux joueurs du côté de la Belgique.

Son arrivée était attendue depuis plusieurs semaines, elle sera bientôt officialisée. Pablo Longoria est finalement parvenu à trouver un accord avec la Fiorentina pour le transfert définitif de Pol Lirola. Un renfort qui va nettement soulager l’effectif de Jorge Sampaoli. En effet, le technicien argentin ne comptait aucun latéral droit dans son effectif depuis le début de la préparation estivale. De ce fait, le président olympien a tout mis en œuvre pour satisfaire son coach. Par ailleurs, la volonté de Pablo Longoria serait désormais de trouver une doublure à Pol Lirola en cas de blessure tout au long de la saison. S’il négocie toujours avec Valence à propos de Daniel Wass, le président de l’OM lorgnerait sur d’autres joueurs d’ici la fin du mercato.

Plusieurs joueurs ciblés pour soulager Lirola

Alors que le mercato estival ferme ses portes dans une dizaine de jours, Pablo Longoria redouble d’efforts pour que l’effectif soit au complet en doublant tous les postes d’ici là. De ce fait, le président marseillais a activé d’autres pistes. À en croire les informations révélées par Sacha Tavolieri, Pablo Longoria observerait du côté de la Belgique. En effet, il aurait même manifesté son intérêt pour Hugo Siquet, le latéral droit de 19 ans du Standard de Liège ainsi que Clinton Mata, le latéral droit de 28 ans du Club de Bruges. Ces deux pistes seraient des alternatives au dossier Daniel Wass. Même si le latéral danois est toujours suivi par l’OM, Valence continuerait de se montrer très gourmand et ne souhaiterait faire aucun cadeau à Pablo Longoria. Si Daniel Wass semblait intéressé par une venue à l’OM, le club espagnol souhaiterait une offre plus élevée pour le céder. Reste à savoir quel joueur sera choisi pour devenir la doublure de Pol Lirola d’ici le 31 août.

Il pourrait donc y avoir un second latéral droit cet été à l’#OM après #Lirola. Les pistes #Mata, #Siquet et #Wass ne pourraient donc pas être totalement refermées. Toujours est-il qu’elles existent mais qu’il faudra, pour les 2 joueurs de #ProLeague, payer un transfert. #mercato — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 19, 2021

JE NE SUIS PAS CONTENT DE CETTE SITUATION — LONGORIA

Pour finaliser ces dossiers et compléter son effectif, Pablo Longoria doit passer par la vente de certains joueurs pour récupérer des liquidités. Même si l’arrivée de Pol Lirola semble arranger les choses, une doublure est désormais nécessaire dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Pablo Longoria est apparu frustré à ce sujet en conférence de presse il y a deux semaines.

« On doit chercher à compléter l’effectif. Il y a encore des positions où nous ne sommes pas prêts. A titre individuel, je ne suis pas content de cette situation, de moi-même, et je prends mes responsabilités auprès du coach. Il est toujours mieux d’avoir l’effectif le plus complet avant de débuter la saison » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/08/21)