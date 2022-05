Mercato OM : Longoria a coché le nom d’un ancien Lyonnais en attaque?

Alors qu’un gros flou plane autour de l’avenir d’Arkadiuz Milik, Pablo Longoria aurait coché le nom d’Alexandre Lacazette pour le mercato estival. L’attaquant d’Arsenal ne serait pas contre un retour en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille jouera la Ligue des Champions la saison prochaine ! Un énorme soulagement pour les supporters mais aussi pour la direction du club. En effet, pour le président ainsi que toute la direction sportive, le mercato sera forcément plus simple avec l’argument de disputer la C1.

Comme l’expliquait L’Equipe ce lundi, plusieurs gros dossiers vont rythmer cette période, à commencer par des départs. C’est déjà officiel pour Kamara, cela pourrait aussi l’être pour Arek Milik puisque son avenir n’est pas encore gravée dans le marbre.

Le plus gros salaire et une grosse prime à la signature pour Lacazette?

Le Polonais ne sait pas s’il continuera à l’OM, surtout que Sampaoli devrait être conservé au moins une saison de plus. Pour le remplacer, Pablo Longoria aurait coché plusieurs noms. D’après les informations du Quotidien du Sport, Alexandre Lacazette fait partie de ces attaquants.

L’ancien lyonnais évolue à Arsenal et est en fin de contrat. Les Gones tenteraient de le rapatrier mais l’absence de Coupe d’Europe pourrait compromettre ce retour ! L’OM, qui joue la Ligue des Champions la saison prochaine, aurait l’intention de le convaincre. Longoria lui proposerait un contrat de 3 ans avec une grosse prime à la signature et le plus gros salaire du club…

Est-ce que Milik peut rester sous Sampaoli ?

Pour David, (alias Massilia 1978) qui était notre invité dans DFM il y a quelques jours, toutes ces raisons pourraient pousser Milik à quitter la Canebière dès cet été.

« La vraie question aujourd’hui, c’est est ce que Milik peut rester sous Sampaoli ? Et ça j’y crois pas. Je pense que ce qui s’est passé en janvier et en février avec les déclarations de presse interposée qui ont fait mal au joueur, qui a réagit après sur canal+ etc … Plus des entrées à 4 ou 5 minutes de la fin, c’était le cas à Feyenoord et à Lyon, moi je pense que quand on est un joueur de haut niveau qui a 28 ans, je pense que ça laisse des traces donc Milik-Sampaoli j’y crois pas. » Massilia 1978 – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

