Mercato OM : « Longoria a des airs de Pape Diouf »

Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », notre invité Pierre Guille et Jean-Charles De Bono reviennent sur la situation actuelle de l’OM et sur le travail de Pablo Longoria, qui attend le feu vert de la DNCG pour pouvoir commencer son mercato.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » consacré au passage de l’OM devant la DNCG qui se fait attendre, et parallèlement aux éventuelles dossiers qui traînent sur la table de Pablo Longoria. À l’heure où on se parle, le président olympien attend toujours le feu vert de la DNCG pour pouvoir lancer son mercato.

à lire aussi : Mercato OM : Un nouveau club de Serie A s’attaque à Milik !

Interrogé par le FCM, Jean-Charles De Bono nous donne son avis sur la situation complexe de l’OM avant le passage devant la DNCG prévu ce jeudi.

Le problème pour l’OM c’est d’un côté tu as la DNCG et en parallèle il y a les prix des joueurs qui sortent avec des transferts et qui sont assez bizarres quand on se dit on est toujours sous contrôle et à côté on te sort un joueur à 30 millions comme Gerson, c’est une double peine. Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)