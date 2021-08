Longtemps pisté par l’Olympique de Marseille, Amine Adli n’aurait plus aucune nouvelle de la part de Pablo Longoria selon les informations du 10 Sport… La pépite du Toulouse Football Club est mise de côté par le club et espère toujours un signe du FC Bayern Munich.

A la recherche d’un concurrent / successeur pour Dimitri Payet, Pablo Longoria avait coché le nom d’Amine Adli et Thiago Almada. Si l’Argentin devrait rejoindre la MLS en janvier prochain, le Français n’aurait plus de nouvelles de la part des Marseillais.

Adli attend un signe du Bayern Munich

En effet, selon les informations du 10 Sport, Amine Adli aurait reçu des propositions venues de Ligue 1 (Troyes, promu en L1 cette saison) et de Wolfsburg en Bundesliga. Aucune de ces deux offres n’auraient convaincues la pépite française.

L’Olympique de Marseille n’aurait plus donné de nouvelles au joueur depuis plusieurs semaines après l’avoir mis dans ses priorités à l’hiver 2020/2021. Il y aurait bel et bien un intérêt de la part du Bayern Munich mais pour le moment il n’y a aucune offensive !

Adli patienterait et espère un signe du club bavarois avant la fin du mercato d’été. Pour le moment, le Toulouse Football Club a même mis le joueur de côté du groupe, le temps que sa situation se clarifie. Dans un communiqué, le président toulousain a sanctionné le milieu offensif.

« À partir d’aujourd’hui, Amine Adli n’est plus à disposition de l’entraîneur. Et ce, jusqu’au 1er septembre au moins. Parti comme c’est parti, s’il est encore là après le 1er septembre, on verra quelle décision on prendra ». « Nous avons énormément travaillé pour essayer de prolonger le joueur (…), ça n’a pas été possible. Nous avons reçu deux offres. Une d’un club du Top 5 européen pour 10 millions d’euros, et une du Top 15 européen pour 12 millions d’euros » (…) « Le joueur a refusé les deux clubs, que je ne peux pas nommer mais ce sont des clubs gigantesques. Étrangers. Et qui jouent la Champions League et le titre dans leur championnat respectif tous les ans ». « On a accepté celle à 12 millions » et « Celle à 10 millions, je pense que nous aurions pu l’accepter mais le joueur a aussi refusé (…) « J’entends dire que ses agents proposent le joueur sur le marché en disant qu’il peut partir à 5 millions. Il ne partira jamais à 5 millions. (…) On gardera le joueur jusqu’au 30 juin 2022, plutôt que de le vendre à 5 millions. C’est absolument niet ». Damien Comolli – Source : La Dépêche.