À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara semble se diriger loin de Marseille la saison prochaine. Gonzalo Escalante serait le profil suivi par Pablo Longoria pour le remplacer. Toutefois, le président marseillais doit faire face à la concurrence dans ce dossier…

Après avoir enregistré les arrivées de huit recrues depuis le début du mercato estival, l’OM n’a pas fini de se renforcer. En effet, l’OM aimerait effectuer quelques ventes pour équilibrer ses comptes mais aussi pour poursuivre son recrutement. De ce fait, plusieurs joueurs sont susceptibles de partir d’ici la fin du mercato. Parmi eux, Duje Caleta-Car, Dario Benedetto, Nemanja Radonjic et Boubacar Kamara, qui attise le plus de convoitises ces derniers temps.

À un an de la fin de son contrat, l’avenir du milieu de terrain olympien semble s’écrire loin de Marseille puisqu’il n’a toujours pas prolongé son contrat. De ce fait, Pablo Longoria prépare l’avenir et aurait ciblé Gonzalo Escalante pour le remplacer la saison prochaine en cas de départ cet été.

Newcastle également à l’affût sur Escalante

Après avoir rallié l’Italie en provenance d’Eibar la saison dernière, Gonzalo Escalante se dirige vers un départ de la Lazio d’ici la fin du mercato. Alors que l’OM a clairement manifesté son intérêt pour le joueur, un autre club anglais serait entré dans la course.

À en croire les informations dévoilées par L’Équipe, le milieu de terrain argentin serait dans les petits papiers de Newcastle. Le club de Premier League aurait même déjà lancé une offensive pour le joueur de la Lazio. Même si aucun montant n’a filtré, cela pourrait perturber les plans de Pablo Longoria. De son côté, le club italien espère un montant de 8 millions d’euros pour céder Gonzalo Escalante. Un montant bien supérieur à la valeur marchande du joueur sur Transfermarkt. En effet, le site spécialisé estime le joueur à 3,2 millions d’euros. Reste à savoir comment Pablo Longoria compte gérer ce dossier.

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – LONGORIA

Lors du match face à Villarreal, Pablo Longoria avait prévenu que le mercato était loin d’être terminé au niveau des arrivées. Reste à savoir si Gonzalo Escalante sera un joueur de l’OM d’ici là…

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/2021)