Mercato OM : Longoria a tranché pour l’avenir de ce joueur !

D’après les informations de La Provence, Pablo Longoria a tranché pour l’avenir d’Issa Kaboré. Le latéral droit ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille malgré sa volonté de continuer.

Ce samedi à Ajaccio pourrait être le dernier match d’Issa Kaboré à l’Olympique de Marseille. Le piston droit arrivé de Manchester City cet été en prêt avec option d’achat ne devrait pas être conservé par l’OM comme le rapporte La Provence. Le Burkinabé n’a pas réussi à convaincre la direction malgré quelques bonnes performances sous le maillot marseillais.

Kaboré ne restera pas à Marseille

Le joueur n’a jamais renié son envie de rester à Marseille. Il y a quelques semaines, il expliquait d’ailleurs au journal La Provence qu’il souhaitait continuer au club après son prêt. En conférence de presse, le piston droit avait également fait partie de son sentiment sur son avenir… Seulement, son option d’achat est bien trop élevée pour ses performances. Elle serait d’environ 20 millions d’euros.

🎙Issa Kaboré : « Oui, j’ai envie de rester à l’OM, je me sens très bien ici.

Mes grands frères du vestiaire m’ont beaucoup aidé

« Je me sens beaucoup mieux, se réjouit Issa Kaboré dans les colonnes de la Provence. Ne pas beaucoup jouer n’était pas facile. Mes grands frères du vestiaire notamment Chancel Mbemba m’ont beaucoup aidé soutenu et donné des conseils. Ils m’ont dit la même chose : rester moi-même prendre du plaisir et m’amuser. C’est grâce à eux. J’ai envie de rester j’ai été bien accueilli. Tout le monde m’aime bien et je m’entends bien avec tout le monde. Je suis heureux. Je me concentre sur la fin de saison, ça ne dépend pas de moi »