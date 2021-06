Mercato OM : Longoria a trouvé une solution pour conserver Pol Lirola ?

De retour à la Fiorentina à l’issue de la saison, Pol Lirola s’est montré convaincant lors de son prêt de six mois à l’OM. Considéré comme l’une des satisfactions de la saison olympienne, l’Espagnol veut rester. De leur côté, les dirigeants explorent toutes les possibilités pour le conserver définitivement.

Prêté en janvier à l’OM avec une option d’achat de 12M€, Pol Lirola s’est imposé comme un joueur clé dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Utilisé en tant que piston droit dans le 3-5-2 du technicien argentin, le joueur de 23 ans a marqué des points précieux en se montrant décisif. Deux buts et quatre passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues, Pol Lirola a aussi conquis le cœur des supporters olympiens.

Désireux de négocier à la baisse son option d’achat, Pablo Longoria réfléchit à toutes les possibilités pour conserver l’Espagnol de façon définitive. Lors de la finale de l’Europa League le mois dernier, le président olympien affirmait au micro de Sky Sports son souhait de le conserver la saison prochaine et qu’il discuterait avec la Fiorentina pour baisser son prix.

« Il a fait une excellente fin de saison. Ce que nous voulons faire, c’est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d’achat et nous devons négocier. Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d’entraîneur, mais nous devons le comprendre. L’option d’achat est valable jusqu’au 31, il reste encore quelques jours pour négocier. » Pablo Longoria – Source : Sky Italia (26/05/21)

UN PRÊT AVEC OBLIGATION D’ACHAT pour conserver pol lirola ?

Considéré comme un dossier prioritaire par Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s’active en interne pour trouver une solution. À en croire les informations partagées par La Nazione aujourd’hui, l’OM songerait à proposer un nouveau prêt d’un an avec une obligation d’achat autour de 10-11M€ à la Fiorentina. À l’origine, Gennaro Gattuso souhaitait conserver l’Espagnol. Mais son départ pourrait désormais faciliter les négociations avec la Viola. De plus, le club italien serait déjà à la recherche de son remplaçant. Les noms de Zeki Celik (LOSC) et Davide Zappacosta (Chelsea) reviennent avec insistance ces derniers jours. La volonté de Pol Lirola est clair : il veut poursuivre sa carrière à l’OM. Son père l’a encore affirmé il y a quelques semaines à nos confrères de La Provence. De quoi être optimiste sur l’issue des négociations…

« Pol ne pense qu’à une chose, que les clubs s’entendent sur le transfert et qu’il puisse continuer à l’OM. Il a d’autres options mais il ne veut entendre parler que de l’OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina. » Miguel Lirola— Source: La Provence (22/05/21)