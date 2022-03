Mercato : Longoria en pole pour Veretout ? Un nouveau sponsor maillot, et Deschamps envoie un message à Payet… Les 3 infos OM de ce jeudi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Longoria bien placé dans le dossier Veretout, un nouveau sponsor maillot et Deschamps laisse la porte ouverte à Payet…

[Officiel] : L’OM change de Sponsor maillot

C’était un secret de polichinelle, c’est maintenant officiel l’OM aura comme sponsor maillot la marque Cazoo à partir de la saison prochaine. Le specialiste de la vente de voitures en ligne va donc remplacer Uber Eats…

Voici le communiqué officiel de l’OM :

L’Olympique de Marseille et Cazoo, leader européen de la vente de voitures en ligne, sont ravis d’annoncer aujourd’hui la signature d’un accord pluriannuel. Dès le début de la saison prochaine, Cazoo deviendra le partenaire principal et le nouveau sponsor maillot de l’Olympique de Marseille.

Le partenariat entre Cazoo et Marseille prendra effet le 1er juillet 2022 et verra la marque Cazoo apparaître sur la face avant du maillot des olympiens, ainsi que dans l’ensemble de l’Orange Vélodrome, sur le site Internet du club et sur tous les différents panneaux d’affichage média du club apparaissant à la télévision.

Cazoo bénéficiera de la popularité et la notoriété du club et s’appuiera sur les plateformes digitales de l’Olympique de Marseille, qui dispose de l’une des plus importantes communautés de supporters en France (17 millions de fans sur ses réseaux sociaux) et la capacité de rassembler 67 000 spectateurs au sein de l’Orange Vélodrome.

Ce nouvel accord fera partie de la campagne marketing de grande ampleur lancée par Cazoo en France en 2022, dans le cadre de l’expansion de ses activités en Europe, et après les lancements récents en France et en Allemagne.

Cazoo, qui rend l’achat et la vente d’une voiture aussi simple et transparent que la commande de tout autre produit en ligne, possède tous ses véhicules, qui sont reconditionnés selon les normes qualité les plus strictes, avant d’être livrés au domicile des clients en seulement quelques jours. Cazoo, qui a été fondé en 2018 par le serial-entrepreneur britannique Alex Chesterman, propose des centaines de voitures sur son site (www.cazoo.com/fr-fr), et a déjà vendu plus de 50 000 voitures au Royaume-Uni depuis son lancement. Les consommateurs ont été séduits par le large choix, le rapport qualité-prix, la transparence et la simplicité d’acheter des voitures d’occasion entièrement en ligne. Le nouveau sponsor principal a élargi son équipe à plus de 4 000 collaborateurs au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et en Italie.

Cazoo a enregistré l’une des croissances les plus rapides en Europe au cours des deux dernières années, faisant figure de pionnier dans l’achat de voiture en ligne en Angleterre, et est coté en bourse (NYSE) depuis août 2021, levant ainsi plus de 800 millions de dollars pour développer la marque et ses infrastructures afin de transformer l’expérience d’achat et de vente de voitures au Royaume-Uni et en Europe.

Pablo Longoria, Président de l’Olympique de Marseille, a livré quelques mots sur ce nouveau contrat.

« Nous sommes ravis d’accueillir Cazoo, une jeune entreprise déjà au niveau des plus grandes sociétés internationales, dans la famille de l’Olympique de Marseille. Au-delà, du partage de valeurs telles que le dépassement et la combativité, ce partenariat symbolise notre volonté commune de jouer sur la scène européenne et de continuer à grandir ensemble, chacun dans son domaine d’expertise. Nous sommes donc très fiers que Cazoo s’engage à nos côtés pour les années à venir ». Pablo Longoria – source : OM.fr (24/03/2022)

OM : Deschamps envoie un message à Payet

L’Équipe de France dispute un match amical au Stade Vélodrome ce vendredi soir face à la Côte d’Ivoire. Didier Deschamps a donné un entretien au journal La Provence dans lequel il évoque deux joueurs de l’OM qui ne font plus partie du groupe France : Steve Mandanda (36 ans) et Dimitri Payet (34 ans) . L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille ne ferme pas la porte aux deux olympiens.

« A un moment, il (Dimitri Payet, ndlr) a eu un rôle important, décisif même. Depuis, il y a eu d’autres joueurs. Au même titre que Steve, il reste toujours sélectionnable. Quand je dis ça, on dirait que je ne dis rien et jamais je ne reprends ce genre de joueur. Mais ça veut dire quelque chose tout de même. Ca dépendra de la situation ». Didier Deschamps – Source : La Provence – (24/02/2022)

Le cas Steve Mandanda

« Je le considère toujours comme sélectionnable. Tout dépendra des circonstances. L’équipe de France est la conséquence de ce qui se passe en club. Aujourd’hui, malheureusement pour lui, il joue peu. Je connais suffisamment bien son côté compétiteur. Il ne lâche pas. Même s’il sait que les années passent, ça doit être dur pour lui psychologiquement ». Didier Deschamps Source : La Provence – (24/02/2022)

Mercato OM : Longoria bien placé dans ce dossier de minimum 15M€ ?

Le dossier emblématique reste celui de Boubacar Kamara. Le minot sera libre en juin et semble bien parti pour ne pas signer de prolongation et donc quitter Marseille cet été. Longoria a donc comme première mission de trouver un milieu de terrain pour le remplacer. Le nom de Jordan Veretout revient avec insistance même si ce dernier semble plus à l’aise dans un milieu box-to-box, même s’il a déjà évolué seul devant la défense. Cependant il n’a pas le même profil qu’un véritable défensif comme Kamara (qui joue aussi à son poste de formation en défense centrale).

Veretout, l’OM bien placé ?

Jordan Veretout aurait pu signer une prolongation de contrat lucrative, mais il a refusé et aujourd’hui il n’est plus dans les petits papiers de Mourinho. La Roma devrait même recruter à son poste et vise Weston McKennie (Juve) et Renato Sanchez (LOSC).

Selon Calciomercato, le milieu de terrain sera mis sur le marché des transferts cet été. La montant de son transfert est évalué à environ 15 à 18 millions d’euros alors qu’il lui restera deux ans de contrat cet été (2024). Le média italien précise que l’OM est en pôle position pour le récupérer d’autant que Pablo Longoria entretien de très bon rapport avec l’AS Roma. Le président olympien a recruté plusieurs éléments dans l’effectif italien dont Under et Lopez. Reste à savoir si l’OM a raison de se positionner sur un joueur de 29 ans avec un salaire conséquent après avoir déjà recruté deux éléments d’expérience cet hiver (Bakambu et Kolasinac) ?

Dans un entretien accordé à RMC en mai dernier, Jordan Veretout avait évoqué les différents postes qu’il a occupé au milieu de terrain…

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)