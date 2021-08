À la quête d’un attaquant après s’être officiellement séparé de Dario Benedetto, Pablo Longoria s’intéressait au profil de Hwang Ui-jo. Des discussions auraient été entamées avec les Girondins de Bordeaux.

La nouvelle était dans l’air, c’est désormais officiel. Dario Benedetto a été prêté avec option d’achat du côté d’Elche la saison prochaine. En manque de temps de jeu car il n’entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli, l’attaquant argentin a souhaité démarrer une nouvelle aventure du côté de l’Espagne.

Désormais, Pablo Longoria s’active en interne afin de lui trouver un remplaçant. Ces derniers jours, de nombreux noms font leur apparition. En effet, les noms de Giovanni Simeone, Cyle Larin, Willian José, Alexander Sorloth ou encore Iké Ugbo sont régulièrement associés à l’Olympique de Marseille. Toutefois, on apprend aujourd’hui qu’une nouvelle piste offensive serait surveillé par Pablo Longoria pour remplacer l’attaquant argentin.

🔄L’OM aurait entamé des discussions avec Bordeaux pour son attaquant Ui-jo Hwang (28 ans). Il fait partie des options pour remplacer Benedetto. Tout comme Sorloth, Simeone et Ugbo. (@FabrizioRomano) #TeamOM pic.twitter.com/XQfNGnxPuM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 19, 2021

L’OM intéressé par Hwang Ui-jo

Cette piste était inattendue. À en croire les informations révélées par Fabrizio Romano, Pablo Longoria apprécierait le profil de Hwang Ui-jo. Arrivé à Bordeaux à l’été 2019 en provenance du Gamba Osaka, l’attaquant coréen connaît sa première expérience sur le sol européen. Toutefois, il semble s’être bien adapté au championnat de France puisqu’il a inscrit 12 buts et a adressé 3 passes décisives la saison dernière.

Toujours selon les informations du journaliste italien, l’OM aurait déjà entamé des discussions avec les Girondins de Bordeaux en vue d’un éventuel transfert. À l’heure actuelle, Pablo Longoria n’a formulé aucune offre pour l’attaquant coréen. En cas de venue, il arriverait vraisemblablement pour remplacer Dario Benedetto et devenir la doublure d’Arkadiusz Milik. Dimanche dernier, Hwang Ui-jo était de la partie face à l’OM au Vélodrome. L’attaquant coréen a disputé 84 minutes de la rencontre. Reste à savoir si le rôle de doublure lui conviendrait. Transfermarkt évalue la valeur marchande du joueur à 5 millions d’euros.

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – LONGORIA

À l’issue de la rencontre face à Villarreal le 31 juillet dernier, Pablo Longoria s’était exprimé au sujet du mercato. Le président olympien avait annoncé que le mercato était loin d’être terminé et que d’autres arrivées étaient à prévoir. Alors que Pol Lirola est sur le point d’arriver, le président olympien se lance désormais à la quête d’un attaquant. Hwang Ui-jo pourrait être l’heureux élu !

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/2021)