Pour anticiper le départ de Dario Benedetto, Pablo Longoria multiplie les pistes dans le secteur offensif. Après avoir étudié la piste menant à Giovanni Simeone, le président olympien doit faire face à la concurrence du côté de l’Italie.

On le sait depuis quelques temps désormais. Pablo Longoria ciblerait le profil de Giovanni Simeone pour remplacer Dario Benedetto en cas de départ cet été. Après avoir refusé un prêt du côté de Sao Paulo, l’attaquant olympien se rapprocherait de plus en plus de l’Espagne, du côté du Real Betis. Le président olympien anticipe la situation et tenterait alors de trouver son remplaçant rapidement. De plus, même s’il est de retour à la Commanderie depuis quelques jours, Arkadiusz Milik n’effectuera pas son retour sur les terrains avant la première quinzaine de septembre. Même si l’OM compte dans ses rangs Cheikh Bamba Dieng, la recrue d’une doublure plus expérimentée continue de se faire attendre du côté du club phocéen. Par ailleurs, rien ne serait évident dans le dossier menant à Giovanni Simeone. En effet, l’OM doit faire face à la concurrence d’autres écuries pour l’attaquant de Cagliari.

Le Torino à l’affût sur Giovanni Simeone

À en croire les informations révélées par Tuttosport aujourd’hui, le Torino aurait lancé les grandes manœuvres pour attirer Giovanni Simeone dans ses rangs la saison prochaine. D’après le média italien, le Toro aurait pris contact avec Cagliari pour proposer un prêt entre l’attaquant argentin ainsi que Simone Zaza. Giovanni Simeone est un joueur qui est grandement apprécié par les dirigeants du Torino et espèrent l’avoir en tant que renfort dans le secteur offensif la saison prochaine. En plus de l’échange, le Torino devrait rajouter une somme de 3 millions d’euros pour tenter de convaincre Cagliari. Pas sûr que cette nouvelle fasse plaisir à Pablo Longoria. Toutefois, le président olympien peut se rassurer. Tuttosport révèle que les discussions entre les deux clubs ne seraient pas à un stade avancé.

SIMEONE VEUT CHANGER D’AIR

En juillet, Giovanni Simeone avait apporté quelques précisions sur son avenir. L’attaquant argentin en avait profité pour s’exprimer au micro de Radio Colonia et n’avait pas caché sa volonté de découvrir un nouveau club la saison prochaine. Reste à savoir la décision qu’il prendra d’ici là.

« L’année prochaine sera très importante pour moi, j’ai 26 ans et le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau. Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts pour faire une bonne saison, il s’agit de grandir, avec de l’expérience, avec des erreurs, avec une bonne situation de jeu, avec un coach qui continue de m’améliorer. Je suis à la moitié de ma carrière, mais j’ai encore énormément de choses à faire. Mon idée est de continuer à jouer en Europe » Giovanni Simeone – Source: Radio Colonia (10/07/21)