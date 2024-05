Mercato OM : Longoria est très claire sur la masse salariale !

Dans un entretien accordé au Figaro ce mardi, Frank McCourt et Pablo Longoria ont fait le point sur le projet à venir à l’OM. Le président de l’OM a notamment fait son mea-culpa et évoqué Benatia.

Dans un entretien accordé au Figaro, Pablo Logoria a évoqué le nouveau cycle qu’il s’apprête à mettre en place avec des contraintes financières liées à l’absences de compétition européenne la saison prochaine : « Le budget sera construit différemment, c’est évident. Il faut être responsable. Quand tu es en C1, tu as des revenus beaucoup plus importants, qu’en Ligue Europa, qu’en Ligue Europa Conférence… ou quand tu ne disputes pas l’Europe comme nous. On doit s’adapter mais on peut faire face à cela plus facilement que par le passé car nous avons grandement développé nos actifs et nous avons la chance de pouvoir compter sur des partenaires engagés », explique ainsi le président de l’OM, avant de poursuivre sur la l’impératif de réduire la masse salariale :

On doit réduire les coûts opérationnels (Longoria)

« Pour autant, on doit réduire les coûts opérationnels, notamment la masse salariale. C’est notre responsabilité d’être de bons gestionnaires. Sans oublier le fair-play financier. Sans les moyens de la Ligue des champions, tu dois travailler avec le double d’énergie, d’actions et être malin jusqu’au dernier euro pour mettre en place l’équipe la plus compétitive possible, » conclu ainsi Pablo Longoria.

