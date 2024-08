Mercato OM : Longoria et Benatia ont tenté de nombreux gardiens !

Avec le prochain départ de Pau Lopez, les pistes pour trouver son remplaçant se sont affolées toutes l’été. De Brice Samba à Geronimo Rulli, de nombreux gardiens ont été sondés pour succéder à l’Espagnol.

Depuis l’annonce du départ de Pau Lopez, le bord olympien s’est activé pour trouver son remplaçant dans les cages de l’OM. Marcin Bulka (Nice) ou encore Kepa Arrizabalaga (Chelsea) ont été jugé impossible à réaliser. L’état-major marseillais a travaillé plus concrètement sur les cas Brice Samba ou Illan Meslier (Leeds), et sur les profils de Filip Jörgensen (ex-Villarreal, désormais à Chelsea), d’Alvaro Valles (Las Palmas), et de Timon Wellenreuther (Feyenoord Rotterdam).

Lu dans @lequipe : « l’#OM a sondé Marcin Bulka (Nice) ou Kepa Arrizabalaga (Chelsea), deux pistes impossibles. il a travaillé plus concrètement sur les cas de Brice Samba (Lens) ou d’Illan Meslier (Leeds); il a creusé en profondeur sur les profils de Filip Jörgensen… — OManiaque (@OManiaque) August 8, 2024

Autant de dossiers examinés par les Marseillais pour trouver le profil parfait correspondant aux volontés de De Zerbi. Des pistes jugées infaisables ou trop onéreuses par le bord phocéen, c’est finalement sur Geronimo Rulli que l’OM jette son dévolu, le gardien de l’Ajax devrait arriver pour 3 millions et des Bonus.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇦🇷 #Ligue1 | 🔐 Accord TOTAL quasiment trouvé pour la venue de Gerónimo Rulli à l’OMhttps://t.co/M4rySPVTwJ pic.twitter.com/AkwzpPebjk — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 6, 2024

Le remplaçant de Ruben Blanco

Et avec la récente blessure de Ruben Blanco, l’OM a dû s’activer en urgence pour également trouver un remplaçant au deuxième gardien marseillais.

🚨 🇪🇸 Ruben Blanco s’est sévèrement blessé face à l’AFC Sunderland ce week-end. 🤕 Il devrait être indisponible plusieurs mois. L’OM recherche donc deux gardiens. (@Adammser) #TeamOM pic.twitter.com/s5DaGuPNGo — Bewww Foot (@Bewww_Foot) August 5, 2024

C’est le Néerlandais Jeffrey de Lange qui devrait lui succéder, le gardien de 26 ans va arriver en provenance du club des Go Ahead Eagles, pour 2 millions d’euros.

🔹Jeffrey de Lange, gardien de 26 ans des Go Ahead Eagles en Eredivisie, va signer à l’OM pour être le numéro 2 derrière Geronimo Rulli. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/LFH9BwZPBj — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 7, 2024

A lire aussi : https://www.footballclubdemarseille.fr/om-actualites/mercato-om-le-club-a-pris-une-grande-decision-pour-mbemba.html