Mercato OM : Longoria explique clairement ce qu’il attend de Suarez !

Dans les colonnes du journal La Provence le président de l’OM Pablo Longoria a expliqué clairement ce qu’il attendait de Luis Suarez, recruté cet été pour renforcer l’attaque olympienne.

Buteur face à Angers ce vendredi soir à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1, Luis Suarez peine à trouver ses marques depuis son arrivée à l’OM cet été. Le président de l’OM Pablo Longoria a évoqué dans les colonnes du journal La Provence ce qu’il attendait de l’attaquant uruguayen recruté contre un chèque de 10 millions d’euros lors du mercato.

C’est un joueur à qui il faut laisser du temps

« C’est un joueur à qui il faut laisser du temps. Passer du championnat d’Espagne au championnat français, c’est compliqué. On attend de lui un travail physique sur les défenseurs adverses, un travail de pression, de courses dans les espaces. Il doit continuer à travailler pour s’améliorer dans la concrétisation, mais il est sur le bon chemin. Sa marge de progression est importante. » Pablo Longoria : Source : La Provence

A l’issue du match face à Angers, le journaliste Nabil Djellit donnait son sentiment sur Luis Suarez. Il n’est visiblement guère convaincu par l’attaquant de l’Olympique de Marseille pourtant buteur lors de cette rencontre :

« Luis Suarez sauve sa mi-temps avec son décalage. Je le trouve bidon. On verra avec le temps. Son but ne change rien. Je le trouve limité. Quand on est l’OM avec son histoire, on ne peut pas se retrouver avec un 9 de ce niveau. Cordialement. N.D. » Nabil Djellit – Source : Twitter (30/09/22)

