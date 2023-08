Mercato OM : Longoria fixe le prix de Guendouzi !

L’horizon de Matteo Guendouzi du côté de l’Olympique de Marseille semble encore flou. Le milieu de terrain pourrait bien quitter Marseille avant la clôture du marché estival. La Lazio de Rome suit de près l’international français .

Matteo Guendouzi représente l’une des plus grande valeur marchande de l’effectif olympien. Il pourrait ainsi être amené à quitter l’OM d’ici la fin du mercato. C’est en tout cas ce que souhaite visiblement la direction olympienne. Son transfert permettrait ainsi de renflouer les caisses et de se renforcer dans d’autres secteurs de jeu. Si un départ se concrétise, l’OM pourrait engranger une somme non négligeable même si la cote du joueur a de toute évidence baissé depuis le début de l’année 2023. . Le nom de Guendouzi fait écho en Italie, notamment du côté de la Lazio de Rome qui vise à combler le vide laissé par le départ de Milinkovic-Savic vers l’Arabie Saoudite.

20 MILLIONS D’EUROS POUR GENDOUZI ?

Selon Il Tempo, la Lazio maintient son intérêt pour Guendouzi en cas de départ de Basic ou Marcos Antonio. D’après les renseignements de La Repubblica, les dirigeants marseillais espèrent obtenir une somme avoisinant les 20 millions d’euros pour le vice-champion du monde.

Le quotidien italien évoque également une offre émise par Galatasaray, qui serait d’environ 15 millions d’euros pour s’attacher les services du Français. Un montant qui pourrait grimper suite à la possible vente de Nicolò Zanilo à Aston Villa, évaluée par Fabrizio Romano à près de 30 millions d’euros. Une somme non négligeable qui pourrait fournir au club turc les ressources nécessaires pour accueillir Guendouzi.